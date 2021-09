Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental utilizam motofogs monitoradas, que liberam o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina - Divulgação / Renan Otto

Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental utilizam motofogs monitoradas, que liberam o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerinaDivulgação / Renan Otto

Publicado 07/09/2021 15:00

SÃO GONÇALO - A sanitização contra o coronavírus nos bairros de São Gonçalo volta nesta quarta-feira (8) e continua na quinta (9) e sexta-feira (10). Por conta do feriado da Independência do Brasil, os bairros que deixaram de ser feitos anteontem e ontem (segunda e terça) serão realizados na próxima semana. O trabalho acontece nas ruas da cidade, assim como nos órgãos públicos, em dias úteis.

O serviço vai atingir 19 bairros nesta semana. A ação rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente, evitando a contaminação. Os bairros são visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental em motofogs, que liberam o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina.

Nesta semana, os bairros Boa Vista, Laranjal, Estrela do Norte, Covanca, Mutondo, Porto da Pedra, Sacramento, São Miguel, Neves, Alcântara, Jardim Alcântara, Mangueira, Parada 40, Santa Isabel, Zé Garoto, Centro, Venda da Cruz, Raul Veiga e Vila Três serão contemplados.

A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo também realiza o trabalho de pulverização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti – transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Para este trabalho, também são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde.

A aplicação do produto, na semana de 8 a 10 de setembro, será nos seguintes bairros: Monjolos, Largo da Ideia, Engenho do Roçado, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Vista Alegre, Rio do Ouro, Jardim Nova República, Barracão, Guarani, Várzea das Moças e Jóquei. Vale lembrar que os produtos utilizados são autorizados pelo Ministério da Saúde e são os mesmos utilizados em todas as cidades do Brasil.

Programação de Sanitização - coronavírus

Quarta-feira (8): Boa Vista, Laranjal, Estrela do Norte, Covanca e Mutondo

Quinta-feira (9): Porto da Pedra, Sacramento, São Miguel, Neves, Alcântara e Jardim Alcântara

Sexta-feira (10): Mangueira, Parada 40, Santa Isabel, Zé Garoto, Centro, Venda da Cruz, Raul Veiga e Vila Três

Programação do controle de arbovirose - Aedes aegypti

Quarta-feira (8): Monjolos, Largo da Ideia, Engenho do Roçado, Amendoeira e Jardim Amendoeira

Quinta-feira (9): Vista Alegre, Rio do Ouro e Jardim Nova República

Sexta-feira (10): Barracão, Guarani, Várzea das Moças e Jóquei