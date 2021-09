Situado no bairro Mutondo, o Centro de Referência tem como prioridade prevenir e combater toda e qualquer forma de discriminação, violação e violência contra a pessoa LGBTI+ - Divulgação / Renan Otto

Situado no bairro Mutondo, o Centro de Referência tem como prioridade prevenir e combater toda e qualquer forma de discriminação, violação e violência contra a pessoa LGBTI+Divulgação / Renan Otto

Publicado 06/09/2021 23:00 | Atualizado 07/09/2021 00:01

SÃO GONÇALO - Na próxima quarta-feira (8), o Espaço Cultural Catiane Magalhães, no Morro da Alegria, bairro Vila Lage, receberá mais uma edição do Centro LGBTI+ Itinerante. A iniciativa do Centro de Referência LGBTI+, vinculado à Secretaria de Assistência Social, leva seus serviços até o público-alvo.



“Esse projeto foi pensado para que o Centro de Referência se desloque até a população, pois sabemos que há pessoas que não têm condições financeiras para ir até a sede da nossa unidade. É um serviço itinerante que vai funcionar a cada 15 dias nos principais centros de movimentação de São Gonçalo”, disse o coordenador do Centro, Walace Ferreira.



A equipe oferece orientação jurídica, atendimento social, inscrições no Cadastro Único, encaminhamento para acesso aos programas sociais do Governo Federal e certidões de nascimento, emissão de primeira e segunda via de CPF, solicitação de agendamento de RG e orientações sobre os grupos de vivência e oficinas oferecidos no Centro de Referência LGBTI+. Além disso, ainda promove testes de hepatite B e C, HIV e sífilis.

O local escolhido para receber o projeto pela primeira vez foi a Praça do Alcântara, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, no dia 28 de julho último. Depois foi a vez de a Praça Dr. Luiz Palmier (Praça da Marisa), no Centro, ser comtemplada com os serviços em 18 de agosto. Situado no bairro Mutondo, o Centro de Referência LGBTI+ tem como prioridade prevenir e combater toda e qualquer forma de discriminação, violação e violência, seja ela física ou moral, contra a pessoa LGBTI+, promovendo suas autonomias, integração e participação efetiva na sociedade.