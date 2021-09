Intervenções transformarão uma quadra da Estrada Raul Veiga em passeio público - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 04/09/2021 18:33

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano iniciou as intervenções na Estrada Raul Veiga, entre a Rua Manoel João Gonçalves e a Rua Antônio Sodré, no bairro do Alcântara, que transformarão a quadra da estrada em um passeio público. De acordo com a Prefeitura, as obras continuarão durante o feriado de 7 de setembro.

As equipes comandadas pelo secretário municipal da pasta, Junior Barboza, realizaram a vistoria e a manutenção da rede pluvial, com o objetivo de melhorar a captação de água na região. A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, dá apoio ao trânsito.

“Esse projeto é um grande desafio. Estamos trabalhando com alta demanda, no coração do Alcântara, que possui um grande fluxo de pessoas. Estou atento a cada detalhe solicitado pelo prefeito Capitão Nelson, para entregar um passeio público que vai mudar a dinâmica da Estrada Raul Veiga”, disse o secretário, durante visita à obra.

Depois da revitalização na Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato, a próxima a receber melhorias será a Praça Chico Mendes, no Raul Veiga. Junior Barboza adianta que o local será repaginado para oferecer mais conforto e qualidade de vida a moradores e visitantes.

O recapeamento da Avenida Joaquim de Oliveira, no Boa Vista, que começou próximo à BR-101, ultrapassou o número 700 da via. Já a Rua Minas Gerais, que corta os bairros do Boa Vista, Coroado e Porto da Pedra, já foi totalmente fresada. Estes trabalhos acontecem por meio de uma parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto.

Por sua vez, a Praia das Pedrinhas também recebe intervenções, neste caso para potencializar o ponto turístico, que é um dos principais polos gastronômicos da cidade, além de proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da região. A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do 1° Departamento de Conservação de Obras (DCO), realiza no momento a reposição do piso da orla, visando a evitar bolsões d’água. O nivelamento é feito de um lado por vez da via para não interromper o tráfego, que segue em meia pista.