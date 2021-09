Simone de Carvalho: 'Nos primeiros seis meses de gestão, a Semel implementou 47 novas unidades para ofertar diferentes modalidades esportivas. Anteriormente, apenas cinco funcionavam' - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 04/09/2021 11:00 | Atualizado 04/09/2021 17:39

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) iniciou, neste sábado (4), a programação oficial de eventos desportivos de 2021. As competições estavam suspensas em decorrência da pandemia do novo coronavírus; apenas os projetos voltados para as comunidades haviam sido retomados pela atual gestão. Neste sábado (4), às 8h, o Clube Tamoio recebeu oito equipes para o Torneio Aberto de Basquete Sub 18. E, no domingo (5), também às 8h, quatro equipes competirão no Embaixadores Social Clube na Copa de Futsal Adulto Feminino.

“Os eventos esportivos sempre são momentos especiais para os atletas e torcedores. Estamos retornando as competições com todas as precauções e recomendações, em virtude da pandemia de Covid-19. Os espaços para os torcedores estão reduzidos e o número de equipes participantes também. Entendemos que é preciso atender os anseios dos nossos alunos", afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Simone Monteiro.

O governo gonçalense atende mais de 300 crianças e jovens com o Programa Inclusão Desportiva. Nos primeiros seis meses de gestão, a Semel implementou 47 novas unidades para ofertar diferentes modalidades esportivas. Anteriormente, apenas cinco funcionavam. Das 52 unidades disponíveis para a população, 21 promovem a inclusão social de crianças e jovens, sendo uma delas específica para atender pessoas com deficiências. As unidades estão presentes em 26 bairros do município, atendendo moradores de 72 bairros e sub-bairros. Entre as atividades oferecidas estão atletismo, basquetebol, capoeira, futebol, futsal, jiu-jítsu, judô, kickboxing, muay thai, taekwondo e voleibol.

“Esse aumento de unidades tem uma representatividade enorme, principalmente em tempo de pandemia, quando pesquisas apontaram a importância das pessoas adquirirem hábitos saudáveis. Foi um crescimento de quase 1.000% nas unidades, para promover qualidade de vida da população”, afirmou Simone.

Programação de setembro

4 de setembro: Torneio Aberto de Basquete Sub 18, no Tamoio F. C., às 8h

5 de setembro: Copa de Futsal Adulto Feminino, Embaixadores S. C., às 8h

11 de setembro: Copa Bola na Rede Sub 12 – C. E. Mutuá, às 9h

II Taça São Gonçalo de Jiu Jitsu, 3º BI, Venda da Cruz, às 9h

18 de setembro: Copa de Futsal Sub 11, no 3º BI, Venda da Cruz, às 9h

19 de setembro: Camp. Fluminense de Judô Etapa SG, Embaixadores S. C

Voleibol 4 x 4 Misto, C. R. Neves/Tamoio F. C., às 8h

25 de setembro: Handebol Master, C. E. Mauá, às 8h

26 de setembro: Camp. Brasileiro de Muay Tai e Kickboxing – Embaixadores S. C., às 9h