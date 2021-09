A iniciativa abastecerá mais de 40 hospitais no estado do Rio de Janeiro - Divulgação

A iniciativa abastecerá mais de 40 hospitais no estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 02/09/2021 22:00 | Atualizado 03/09/2021 03:37

SÃO GONÇALO - A Clínica de Hemoterapia de Niterói promoverá a ação pública da campanha Doe Sangue perto de você, em parceria com o Pátio Alcântara, nesta sexta-feira (3), das 9h às 16h. O shopping fica na Rua Carlos Gianelli s/nº – Alcântara. O objetivo da parceria, que realiza a captação em local diferente do habitual, é aumentar o número de doadores a fim de regularizar os estoques de sangue e atender a todos que precisam.Para a diretora médica da Clínica de Hemoterapia de Niterói, Catarina Finkel, esta é uma causa nobre e pode ser realizada com segurança. "O Pátio Alcântara é um dos principais polos econômicos do município. A ação pública com certeza trará benefícios para todos os moradores de São Gonçalo e região. A doação de sangue ocorrerá dentro dos protocolos de segurança do Ministério da Saúde, com a adoção de medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus e para que não haja risco aos doadores”, afirma.A iniciativa abastecerá mais de 40 hospitais no estado do Rio de Janeiro, como o Municipal Ronaldo Gazolla, Clínica São Gonçalo e Samcordis.A ação possui uma criteriosa seleção daqueles que podem doar, atendendo a princípios como, a verificação da quantidade de sangue (hematócrito e hemoglobina) passível de doação, sem prejuízo ao doador, além da avaliação clínica de outros riscos possíveis. Basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente. Importante evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e respeitar o prazo de 12 horas para bebidas alcoólicas. Se estiver com sintomas de gripe ou resfriado, ou tiver tomado vacina recentemente, não deve doar temporariamente.