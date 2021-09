Espaço recebeu 50 alunos da Escola Municipal Padre Cipriano Douma, do bairro Trindade, e 50 alunos do Colégio Municipal Lúcio Tomé Feteira, no Vila Lage - Foto: Rafa Corrêa

Espaço recebeu 50 alunos da Escola Municipal Padre Cipriano Douma, do bairro Trindade, e 50 alunos do Colégio Municipal Lúcio Tomé Feteira, no Vila LageFoto: Rafa Corrêa

Publicado 02/09/2021 20:00 | Atualizado 03/09/2021 02:07

SÃO GONÇALO - Alunos da Rede Municipal de Ensino tiveram a oportunidade de assistir, pela primeira vez, ao espetáculo infantil As aventuras do baú do meu avô, na manhã desta quinta-feira (2), no Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha. O espaço recebeu 50 alunos da Escola Municipal Padre Cipriano Douma, do bairro Trindade, e 50 alunos do Colégio Municipal Lúcio Tomé Feteira, no Vila Lage.

“O teatro está aberto para todos os gonçalenses, seja a idade que for. Acreditamos na importância de inserir cultura na vida de uma criança, por isso estaremos sempre de portas abertas para os alunos do nosso município”, afirmou o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

Na peça, dois irmãos – Luce e Neco – vão passar o fim de semana na casa do avô e fazem de tudo para descobrir o mistério guardado dentro do antigo baú da sala. O que eles não sabem é que essa busca vai virar uma aventura dentro de antigos clássicos da literatura infantil, como “João e Maria”, “Chapeuzinho Vermelho” e “Peter Pan”.

Durante a apresentação, os artistas buscam resgatar o interesse pela literatura infanto-juvenil de forma leve e lúdica. O elenco é formado por artistas mirins gonçalenses, sendo eles Fabi Lara, Giovanny Ferreira, Pedro Augusto, Arthur Policarpo, Arthur Ferreira, Giovanna Vieira, Maria Clara Cândido. O texto e a direção são de Giselle Santyago e a produção é de Simone Machado Lara.