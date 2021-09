Santa Isabel, Salgueiro, Palmeiras e Jóquei serão os bairros contemplados desta quinta (2) até o dia 16 - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom

Publicado 01/09/2021 20:00 | Atualizado 02/09/2021 01:26

SÃO GONÇALO - Em mais uma ação para levar a vacina contra o coronavírus para todos os munícipes, inclusive aqueles que moram em bairros mais distantes, têm dificuldade de locomoção e/ou estão em situação de vulnerabilidade social, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil vai realizar, a partir desta quinta-feira (2), uma vacinação itinerante em quatro locais: Santa Isabel, Salgueiro, Palmeiras e Jóquei. A modalidade itinerante será oferecida por meio de uma parceria com a Cruz Vermelha, que cederá um ônibus para a ação entre os dias 2 e 16 de setembro.

A ação acontecerá em dias específicos em cada localidade, de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, das 9h às 12h, até o próximo dia 16. Os dois polos sanitários da cidade - Paulo Marques Rangel, no Portão do Rosa, e Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina - já começaram o serviço.

“Desde o início da campanha de vacinação, nossas equipes de Saúde estão trabalhando com empenho para salvarmos vidas e vencermos esta guerra contra a Covid-19. Ampliamos o número de pontos de atendimento, trabalhamos aos sábados, à noite, em feriados. Agora, iremos também em busca dos moradores que não conseguiram, por algum motivo, procurar atendimento nos postos de vacinação. Nosso objetivo é que todo gonçalense receba o imunizante”, garantiu o prefeito Capitão Nelson.

O veículo possui três salas para aplicação de imunizantes, três mesas para cadastro, 20 cadeiras para espera e ainda conta com duas tendas. Os profissionais da rede municipal de saúde vão trabalhar na aplicação das vacinas. Além da Secretaria de Saúde, que também vai oferecer serviços através da Subsecretaria de Odontologia, também haverá o apoio da Secretaria de Assistência Social, cuja equipe oferecerá a atualização dos dados do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e orientações sobre saúde bucal na mesma unidade móvel utilizada para a imunização.

“Estamos juntando esforços para vacinar toda a população, ampliando os locais e abrindo para os adolescentes. É muito importante que todos se conscientizem do que estamos vivendo e colaborem para conseguirmos controlar esta doença. Também é importante lembrar que, mesmo vacinados, temos que continuar com as medidas sanitárias de isolamento social, uso de máscara e higienização das mãos”, disse o secretário municipal de saúde, André Vargas.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e comprovante de residência do responsável, que deverá acompanhá-los ao local de vacinação. A imunização com a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer está disponível. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo.

Locais de parada do ônibus:

Igreja de Santa Isabel (próximo à USF Santa Isabel)

Dias: 2 e 3, das 9h às 16h, e dia 4, de 9h às 12h

Centro Social Urbano (CSU), Salgueiro

Dias: 8, 9 e 10, das 9h às 16h

Posto de Saúde das Palmeiras

Dias: 11, de 9h às 12h, e 13 e 14, das 9h às 16h

Largo do Jóquei (Predinhos)

Dias: 15 e 16 de setembro, das 9h às 16h