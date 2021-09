Artista classifica a canção como "terapêutica" para aqueles que estão, como ele, insatisfeitos com o momento atual do país - Divulgação

Publicado 02/09/2021 15:00 | Atualizado 03/09/2021 14:59

SÃO GONÇALO - Uma mistura de catarse e protesto contra o governo é o que o cantor, compositor, produtor e ativista LGBTQIA+ gonçalense Seu Pachequinho destaca ao relembrar o 'boom' da música Sai Fora! , de sua autoria, às vésperas das comemorações do dia da Independência. O clipe já soma mais de 80 mil visualizações no TikTok e Instagram nos perfis da cantora Teresa Cristina e da influenciadora Cláudia Santiago . Inspirada em artigos e notícias dos últimos acontecimentos, o artista classifica a canção como “terapêutica” para aqueles que estão, como ele, insatisfeitos com o momento atual do país.

''A canção chama pelos nomes o mau-caratismo exibicionista que ganhou, nos últimos tempos, prestígio e poder neste país”, disse o artista que, na sequência, contou como tudo aconteceu. ''A ideia surgiu depois de um tempo zapeando nas linhas do tempo das redes sociais e vendo muitos textos com esse mesmo formato, como uma espécie de espasmo de ira entre os internautas. De artigos de jornalistas a insultos de toda a parte. Minha musa foi a democracia!”, dispara Seu Pachequinho.

O artista de São Gonçalo, desde criança, já flertava com a música. No fim da adolescência, passou a cantar em corais viajando pelo país e pela Europa, representando o Brasil em festivais. Nascido Robson Coccaro, o cantor atende pelo pseudônimo como homenagem a um bisavô que não conheceu, mas sobre o qual ouviu muitas histórias: viveu como curandeiro, conhecedor de ervas medicinais e homeopata autodidata no bairro Pacheco.