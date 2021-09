Alunos ressaltaram importância do curso para o aprimoramento pessoal e a troca de experiências - Divulgação / Alex Alves

Publicado 02/09/2021 18:00 | Atualizado 03/09/2021 15:02

SÃO GONÇALO - O Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) realizou esta semana o curso de Capacitação no Diagnóstico de Morte Encefálica para médicos e residentes do Centro de Trauma, da Emergência e dos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs). No encontro, foram abordados casos clínicos, discutidas dúvidas e trocadas informações.

O diagnóstico de morte encefálica é norteado por resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), que foi modificada no final de 2017, passando a permitir que médicos de diversas especialidades, além de neurologistas, pudessem atestar o óbito. A resolução prevê, ainda, que os procedimentos para a determinação da morte encefálica sejam iniciados em todos os pacientes que apresentem coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente.

O hospital destaca como objetivo principal do curso a promoção de treinamento específico para a determinação da morte encefálica, conforme normas do Conselho Federal de Medicina (CFM). Os coordenadores da área médica da unidade ressaltam a importância dessa capacitação para o aumento do número de profissionais habilitados a determinar a ME, consequentemente, promover a segurança e os esclarecimentos das famílias sobre todo o processo.

Médicos e residentes disseram que o curso foi de grande valia para o aprimoramento pessoal e a troca de experiências. "O encontro apresentou e cumpriu os novos critérios. O curso veio para sanar as dúvidas que surgem na nossa rotina diária", garantiram eles em coro ao professor.

O Alberto Torres, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, está entre as primeiras unidades do estado do Rio em captação de órgãos e tecidos. O Heat é uma unidade de urgência e emergência, especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas. Nos primeiros seis meses deste ano, a unidade atendeu cerca de 54 mil pacientes.