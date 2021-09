'Round multiprofissional' cruza informações e para conjuntamente definir ações. Abordagem clínica do paciente considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 04/09/2021 17:55

SÃO GONÇALO - Empenhados em melhorar o atendimento dos pacientes internados, a equipe assistencial do Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no bairro Zé Garoto, implantou uma nova metodologia de trabalho, chamada de "round multiprofissional". A intenção é promover a discussão sobre o quadro clínico dos pacientes entre os profissionais de diferentes especialidades para chegarem ao consenso quanto ao melhor e mais adequado tratamento, contribuindo para uma evolução mais rápida, segundo acreditam os especialistas.

O novo conceito de trabalho procura atender as expectativas dos pacientes. Participam do "round" os técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, médicos, profissional do Núcleo Interno de Regulação (NIR), profissionais da odontologia hospitalar, fisioterapeuta, enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), entre outros.

A ferramenta organizacional consiste em uma visita ou discussão a cada paciente, realizada pela equipe multidisciplinar envolvida nos cuidados assistenciais. “Cada profissional expõe o que observa no tratamento, propõe condutas, novas abordagens e possibilidades de tratamento que possam levar à melhora do estado do paciente”, explicou o médico e diretor técnico do PSC de São Gonçalo, Bruno Alpacino Vendrame Reis.

Embora o escopo seja ganhar na assistência ao paciente, o método também proporciona uma ampliação da integração, do conhecimento compartilhado e do entusiasmo dos profissionais. “Por meio das discussões dos casos e da rotina de planejamento, todos têm crescido com o compartilhamento das informações. Em cada visita, temos a presença de mais profissionais, eles estão chegando e contribuindo muito com as informações de suas áreas”, concluiu o médico.

O "round multiprofissional" faz jus às garantias de direitos do paciente, conforme a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, onde a clínica ampliada com a participação de diferentes especialidades no tratamento do paciente é uma das diretrizes. O trabalho proporciona uma melhor abordagem clínica do paciente, considerando a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.