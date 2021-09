Há hoje 47 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 603 infectados se recuperam em quarentena domiciliar - Reprodução

Há hoje 47 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 603 infectados se recuperam em quarentena domiciliarReprodução

Publicado 06/09/2021 21:00 | Atualizado 07/09/2021 00:04

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais três óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (06), o que eleva para 3.308 o número total de vítimas fatais na cidade desde o início da pandemia. Essas mortes ocorreram entre os dias 26 e 30 de agosto de 2021, mas foram somente contabilizada após a conclusão do processo investigativo feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Até o momento, São Gonçalo registra 115.226 casos confirmados, sendo 111.268 deles curados. Há hoje 47 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 603 infectados - com sintomas leves ou ausentes - se recuperam em quarentena domiciliar. Existem ainda 14 óbitos sendo investigados.

Mortes desta segunda-feira em SG:

Masculino, 69 anos, Vista Alegre

Feminino,70 anos, Brasilândia

Feminino, 74 anos , Santa Luzia