Número de criminosos fora das ruas no período aumenta para 186 no período quando somadas as 85 pessoas presas em flagrante pelos agentes durante rondas - Divulgação / Renan Otto

Publicado 04/09/2021 19:45

SÃO GONÇALO - A Operação São Gonçalo Presente, que atua em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, atingiu a marca de 101 mandados de prisão cumpridos em cinco meses de expansão do programa em São Gonçalo. O número de criminosos fora das ruas no período aumenta para 186 no período quando somadas as 85 pessoas presas em flagrante pelos agentes durante as ações contínuas de patrulhamento pelas áreas comerciais do município.

Durante esses cinco meses, os principais registros de ocorrências foram 43 apreensões de celulares com restrições na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 35 por porte de drogas para consumo próprio, 32 receptações, 31 apreensões de veículos, 19 roubos, 18 recuperações de automóveis roubados e 16 por furtos.

Também foram registradas ações por injúria, pichação a edificação ou monumento público, desobediência, crimes ambientais e de trânsito, tentativa de homicídio, uso de documentação falsa, lesão corporal, resistência qualificada, estupro de vulnerável, recuperação de carga roubada e tentativa de furto. Todas as ações tiveram atuação dos agentes da Operação São Gonçalo Presente.

Com atendimento humanizado e de proximidade, as guarnições são distribuídas pela cidade e, além de garantirem a segurança dos pedestres e comerciantes, também atuam em ações rotineiras, como auxílio a transeuntes. Em algumas ações especiais, o serviço social do programa, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social no município, é acionado.

O secretário da Ordem Pública, Major David Ricardo, destaca a entrega dos policiais e agentes civis durante esse período de atuação na cidade.

“A cada prisão que realizamos é menos uma chance do cidadão ser roubado. É menos um criminoso contumaz nas ruas que, além da possibilidade de praticar um roubo, pode tirar a vida de um inocente. O resultado é fruto de muita dedicação e entrega dos nossos policiais e agentes civis. Não há nada mais satisfatório do que entregarmos à sociedade uma cidade mais segura, garantindo-lhes seu direito de ir e vir, com paz e tranquilidade”, disse o secretário.

Para o coordenador da Base do Programa São Gonçalo Presente, subtenente Denis Machado, esse é o resultado de um trabalho com comprometimento e responsabilidade.

“Entendemos que esse resultado é fruto do trabalho realizado com profissionalismo, responsabilidade e comprometimento de todos os envolvidos na Operação São Gonçalo Presente. Conseguimos obter esses resultados através do empenho dos policiais que atuam em seus dias de folga e abraçam o programa São Gonçalo Presente, sempre com o intuito de transformar a vida dos moradores de São Gonçalo, priorizando atender as demandas e gerando satisfação para a população”, concluiu.