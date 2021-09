Petiscaria virtual estreia nesta segunda (6) com bate-papo sobre games | São Gonçalo | O Dia

Tony Garcia e as apresentadoras - Divulgação

Apresentado por Pri Suicun, Karla Sthéfany, Neuda Teixeira e Tony Garcia, o programa vai debater as novidades do cenário, trará gameplays (jogabilidade, na tradução literal da palavra) com análise de diversos títulos e receberá profissionais do mercado nacional de games, que terão a oportunidade de divulgar seu trabalho e contar como é empreender no segmento. Além disso, o programa será interativo e os espectadores poderão usar seus pontos no Twitch para resgatar dicas de games, notícias curiosas, indicações culturais e oportunidades de negócios. Não por acaso, as mulheres são maioria na bancada, o que estimula ainda mais a participação feminina neste segmento.



O projeto surgiu de uma parceria entre o Cultura à Milanesa (comunidade cultural criada com o objetivo de enaltecer e dar ainda mais voz aos artistas nacionais, onde o programa será veiculado), o portal



SÃO GONÇALO - Estreia nesta segunda (6), às 20h, o Petiscaria Gamer, programa semanal que trará no conteúdo o universo dos games de forma leve e descontraída, em um cenário digital com temática de bar, como o nome sugere. O programa será exibido na página oficial do Cultura à Milanesa no Twitch - serviço de streaming ao vivo de videogame, incluindo transmissões de competições de esportes eletrônicos). O projeto surgiu de uma parceria entre o Cultura à Milanesa (comunidade cultural criada com o objetivo de enaltecer e dar ainda mais voz aos artistas nacionais, onde o programa será veiculado), o portal Observatório de Games, a União Cearense de Gamers (UCEG) e o educador e game designer Tony Garcia (pseudônimo de Antonio Fonseca). Responsáveis pelo projeto, Rômulo Baron, Marx Walker e Izequiel Norões, respectivamente, juntaram-se a Tony com a ideia de falar sobre o universo gamer sob os pontos de vista cultural, educacional e jornalístico, além de debater sobre a produção nacional. Para Rômulo Baron, um dos responsáveis pelo projeto, o Petiscaria Gamer chega para promover o universo dos games em diversos aspectos. "Nosso objetivo é apresentar um roteiro robusto e incentivar o ingresso no mercado, mas propagando o assunto de forma leve, em um cenário com roupagem descontraída, como uma verdadeira conversa de boteco", comenta ele.

Karla Sthéfany - paulistana, 26 anos, redatora do Observatório de Games. Apaixonada por livros de romance policial, games de simulação, filmes de sobrevivência, música de todos os tipos, jogatina com amigos e comidas com alto teor de gordura. Compartilha memes nas horas vagas.



Pri Suicun - carioca, formada em Design de Moda, foi figurinista da Ubisoft e do antigo canal Parafernalha. Cosplayer desde 2006, ficou em 1° lugar como melhor cópia de Ash Ketchum do mundo pela Nintendo japonesa por dois anos consecutivos, melhor cosplay de Ash, Red (Pokémon) e Jill Valentine pela CosMode. Já trabalhou com figurinos em escolas de samba e teatro. Joga videogame desde criança, sempre foi Nerd, ama Harry Potter e Tolkien, curte boardgames e ama literatura fantástica. Desenha nas horas vagas e caça pokémons na rua com a galera no Pokémon Go.



Edineuda Teixeira (Neuda) - fortalezense, designer, social media e colaboradora da União Cearense de Gamers (UCEG). Fascinada por animes, séries medievais e filmes Sci-Fi. Aprecia músicas de rock, pop e clássica. É apaixonada por games de aventura, terror, RPG e por jogatina com amigos em MMORPGs on-line. Tem gula por chocolate e, nas horas vagas, faz concept art de personagens.



Tony Garcia - game designer, educador, gamification designer, especialista em Manufatura Aditiva e em Tecnologias Educacionais. Diretor de projetos da Riogamer, tem mais de 80 jogos publicados/desenvolvidos, além de atuar como mentor de empresas de games na Startup Rio.