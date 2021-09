Artista integra há anos o elenco do programa 'A Praça É Nossa', do canal de TV SBT - Divulgação / Lucas Alvarenga

Artista integra há anos o elenco do programa 'A Praça É Nossa', do canal de TV SBTDivulgação / Lucas Alvarenga

06/09/2021

SÃO GONÇALO - O domingo (5) e a segunda (6) foram de muitas risadas no mais novo espaço cultural de São Gonçalo. O humorista Matheus Ceará subiu ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha para apresentar aos gonçalenses seu mais novo show: Vocês pedem, eu conto!



Desde sua abertura, na última quarta-feira (1º), o Teatro Municipal já contou com apresentações musicais, de dança inclusiva e contemporânea, peça infantil e, agora, show de humor. O secretário municipal de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, destacou a importância de planejar uma programação que atenda a todos os públicos.



“Estamos trabalhando para trazer as melhores e mais diversificadas atrações para a população gonçalense. Fico muito feliz em receber o Matheus Ceará, um artista de renome, e pretendemos continuar a oferecer atrações de alto nível para a população”, afirmou.



Ex-colega de Praça, o diretor do teatro também comemorou a nova fase artístico-cultural da cidade. “É satisfatório, como um ator gonçalense, ter apresentações de pessoas tão talentosas no palco do Teatro Municipal, esse que agora é a casa do artista da cidade. Vamos nos dedicar para fomentar as criações artísticas dos gonçalenses”, declarou o diretor do Teatro Municipal, Jefferson Souza Farias, intérprete do personagem de humor Ceguinho.



No espetáculo, que ocorreu em ambos os dias com duas apresentações noturnas, Matheus Ceará - que há anos se apresenta no programa de TV A Praça É Nossa, do SBT, resgatou seu personagem a caráter e abordou temas do cotidiano, sempre com um ponto de vista particular. E como o nome da peça sugere, o artista trouxe o público para dentro do show, abrindo para a plateia a possibilidade de pedir piadas.



“Estou honrado em realizar o primeiro show de humor no Teatro Municipal de São Gonçalo. Como artista, é gratificante ver mais um espaço cultural sendo aberto para a população”, exclamou o artista.



Durante setembro, mês de aniversário de São Gonçalo, todas as atrações serão gratuitas. Parte dos convidados do show do Matheus Ceará foi sorteada em uma ação na rede social da Secretaria de Turismo e Cultura. Por conta da pandemia, as apresentações contam com apenas 50% da capacidade total de público que o Teatro Municipal Palhaço Carequinha comporta.



O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, também esteve presente na apresentação de domingo e destacou a importância da cidade receber artistas reconhecidos nacionalmente. “Temos artistas brilhantes em São Gonçalo e é sempre bom receber artistas de fora para se apresentarem aos gonçalenses. Que o Matheus Ceará possa levar uma boa impressão da cidade para outros artistas, fazendo com que os mesmos também tragam seus espetáculos para o nosso Municipal”, disse.



