Ele deixa órfã uma legião de amigos, admiradores, seguidores e pacientes eternamente gratos - Arquivo

Ele deixa órfã uma legião de amigos, admiradores, seguidores e pacientes eternamente gratosArquivo

Publicado 07/09/2021 15:10 | Atualizado 07/09/2021 15:38

Foi cremado nesta terça-feira (7) à tarde, no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, o corpo do fisioterapeuta Paulo Gonçalves, coordenador do projeto Outubro Rosa Niterói. Ele morreu na madrugada de domingo (5), em sua casa, no bairro Barreto, vítima de infarto. Duas semanas antes, o filantropo havia se curado da Covid-19 e recebido alta hospitalar do Hospital Icaraí - onde ficou internado entre 15 e 21 de agosto - e se recuperava bem em casa. No sábado à noite, véspera de sua morte, visitou o ensaio da Unidos do Viradouro, escola de samba situada em seu bairro de residência, acompanhado da família do presidente da agremiação, Marcelinho Calil.

Nascido Paulo Mauricio Nunes Gonçalves em 18/02/1961, ele era fisioterapeuta oncológico e militante da saúde no eixo Rio-Niterói-São Gonçalo. Às mulheres, inspirou os cuidados da mama por meio de palestras que alertavam para a importância do diagnóstico precoce. Sua atuação não se resumia apenas ao mês de outubro, nacionalmente designado à campanha, mas à difusão de informações presenciais e on-line ao longo do ano inteiro. Personificação da solidariedade, o abnegado filantropo era requisitado pela maioria das iniciativas e campanhas sociais realizadas no estado do Rio, como o Maio Roxo (de atenção ao lúpus) e o Agosto Laranja (pró-doação de medula óssea). Solteiro, deixa órfã uma legião de amigos, admiradores, seguidores e pacientes eternamente gratos.

O velório celebrado por Padre João Cláudio Nascimento - amigo de Paulo que atua na Igreja de São Miguel Arcanjo, no Bairro de Fátima - foi carregado de uma emoção particular. "Vamos aqui celebrar a vida que ele levou, de constante acolhimento ao próximo", ressaltou ele, complementando a longa e ilustrada publicação em sua página no Facebook. "Olhei para o canto em que você sempre ficava nas missas e não te vi. Pensei que estivesse assistindo on-line, como também fazia (...) domingo celebramos a missa de um mês de falecimento de seu companheiro, Márcio Borges (...) e não fazia ideia que aquela seria também nossa despedida", escreveu o religioso no próprio dia 5.

O Conselho Regional de Fisioterapia (Crefito) emitiu uma nota de pesar: "(...) Uma perda que será muito sentida por todos que lhe próximos, mas cujo legado não será esquecido", dizia um trecho. A escola de samba Mocidade Independente de Icaraí, pela qual desfilava em Niterói, também lamentou o fato em suas redes sociais: "É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do querido, Paulo Gonçalves. Desejamos forças a toda a família e aos amigos".

Uma das mais emocionadas durante a cerimônia, a jornalista Karla Barcellos relembrou a personalidade diplomática e espiritualizada do melhor amigo. "Ele era tão querido e tão iluminado que transitava por todos os ambientes sociais, independentemente de religião e política. Era um querido, que fazia a diferença na vida das pessoas. Deixará um vazio muito grande", destacou a coordenadora da campanha Maio Roxo, que pouco tempo antes havia sido consolada por Paulo quando faleceram seus pais em sequência.

MAIS AMIGOS SE DESPEDEM



Marcelle Correa, jornalista: "Uma pessoa incrível, um amigo e confidente leal, amado por todos. O 'eu te amo' entre nós foi dito inúmeras vezes, e isso me conforta. Ele sabia o quanto era importante pra mim. Sentirei falta de cada abraço, ligação, piada, história compartilhado e momentos vividos"

Madelon Moreira, advogada e assessora parlamentar: "Você sempre esteve comigo em todos os momentos, tanto de tristeza quanto de alegria. Que Iansã te leve até Aruanda e lá faremos a festa um dia"

Susie Bessil, ex-vice-presidente da Unidos do Viradouro: "Estou totalmente em choque com a notícia. Que Deus e Nossa Senhora o acolham com muito amor. Descanse em paz, Paulo. Sua alegria continuará viva em nós"

Cristina Ana Morgan Figueroa, fundadora e presidente da Associação Davida Samaritanos e coordenadora da campanha Agosto Laranja: "Um homem que levantava a bandeira rosa da solidariedade sem cor"

Sandy Borges, cantora: "Um cara incrível, amigo, amoroso, e querido por muitos. Agregador e sempre parceiro. Seu legado de amor será para sempre"

Rosangela Solano, cerimonialista: "Paulinho, pessoa de alma boa e leve. Retornou à casa do Pai, deixando um legado de amor e perseverança"

Sonia Andrade, empresária e voluntária da Apada: "Vamos sentir muito sua ausência. Nosso luto será sempre rosa"

Rosangela Comunale, jornalista e cantora: "Perde-se um grande nome do mundo da ação solidária em Niterói. O homem que estampou o rosa nestes tempos de trevas e sombras"

Claudia Valadares, personal beauty: "Apesar de saber que vc não morreu, e sim retornou ao plano espiritual, minha excessiva materialidade me deixou um tanto triste com esta notícia"