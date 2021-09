Cidade está na quinta fase do Plano Nacional de Imunização, vacinando munícipes acima de 14 anos com a 1ª dose - Divulgação / Dado Ruvic

Publicado 08/09/2021 20:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil alcançou o quantitativo de 942.373 doses aplicadas na população com mais de 14 anos, tanto de primeira quanto de segunda dose. São 647.805 gonçalenses vacinados com a primeira dose. Imunizados (com duas doses ou dose única) são 294.568 moradores, 34,58% da população com mais de 18 anos. A população em geral com mais de 18 anos fora dos grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde já alcançou 83,5% – 357.296 moradores vacinados de um total de 427.834. Dentro dos grupos prioritários, as gestantes, puérperas e lactantes já somam 9.095 vacinadas, 99,8% do total de 9.110 mulheres.

A cidade está na quinta fase do Plano Nacional de Imunização (PNI), vacinando a população em geral com mais de 14 anos com a primeira dose. A vacinação acontece em quatorze diferentes locais, sendo um deles com drive-thru. O ônibus itinerante da Cruz Vermelha também está vacinando os moradores de bairros mais distantes dos centros urbanos. A população pode acompanhar todas as atualizações no site e nas redes sociais da Prefeitura de São Gonçalo.

Ao todo, 32.444 trabalhadores da saúde, 137.424 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.755 pessoas com comorbidades, 1.353 pessoas com deficiência permanente, 8.276 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.894 acamados, 357.296 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.802 pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários, 29.837 adolescentes entre 14 e 17 anos, e 9.095 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados.