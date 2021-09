SG está em terceiro lugar no acumulado do ano, com 1.612 novos empregos gerados, atrás de Niterói (+3.259) e Maricá (+2.513) - Divulgação

SG está em terceiro lugar no acumulado do ano, com 1.612 novos empregos gerados, atrás de Niterói (+3.259) e Maricá (+2.513)Divulgação

Publicado 08/09/2021 21:00

SÃO GONÇALO, assim como Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito, registrou um saldo positivo em geração de empregos desde o início deste ano. Os municípios do leste metropolitano abriram, juntos, mais 2.511 novos postos de trabalho formais em todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) só em julho de 2021. Desde janeiro, o total destas seis cidades do lado de cá da Baía de Guanabara chega a 8.067 empregos.

A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais , mostra que São Gonçalo está em terceiro lugar no acumulado do ano, com 1.612 novos empregos gerados, atrás de Niterói (+3.259) e Maricá (+2.513). O quarto melhor desempenho regional fica com Itaboraí, bem como o maior crescimento percentual em relação ao mês anterior: mais de 1.150%.

OUTROS DADOS GERAIS



O mercado de trabalho fluminense iniciou o segundo semestre em alta, com saldo de 18.773 empregos formais no mês de julho e, com isso, o Rio foi novamente o terceiro estado que mais assinou carteiras de trabalho no país. Esse é o segundo melhor resultado do estado na série histórica do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), iniciada em janeiro de 2020. A Firjan destaca que o saldo do mês de julho deste ano foi positivo nos setores de serviços (+8.755), indústria e construção (+5.443) e comércio (+4.580). A agropecuária apresentou saldo negativo de cinco vagas. Todas as regiões e 73 dos 92 municípios fluminenses apresentaram saldo positivo de contratações.



No início da pandemia de coronavírus o comércio fluminense fechou 49.005 postos de trabalho, mas desde julho de 2020 já abriu 51.142 vagas. Já o setor de serviços foi o mais afetado pelas restrições impostas pela pandemia e iniciou sua recuperação mais tarde. Entre março e agosto de 2020 fechou 111.012 vagas e, desde setembro, já recuperou 64.922 desse saldo perdido.



No agregado de todos os setores econômicos, o estado do Rio já recuperou aproximadamente 8 em cada 10 postos de trabalho perdidos após o início da pandemia: entre março e julho de 2020 houve saldo negativo de 191,2 mil vagas, que foram parcialmente recuperadas com a abertura de 150,5 mil vagas até julho deste ano. Na análise regional, 65 dos 92 municípios fluminenses já estão acima do patamar de empregos formais pré-pandemia - apresentam saldo positivo no período de março de 2020 a julho de 2021.



A plataforma Retratos Regionais também mostra que na indústria fluminense a construção civil (+2.249) seguiu se sobressaindo no mês de julho, registrando seu melhor desempenho desde agosto de 2020. Destacaram-se também Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+1.006), Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis (+493) e Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (+426). No setor de serviços, o maior volume de contratações ocorreu em Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas (+1.983). No Comércio, o destaque foi o Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (+843).



De janeiro a julho de 2021, já foram abertas 82.687 vagas com carteira assinada no estado do Rio, distribuídas entre Serviços (+48.069) principalmente por conta das atividades ligadas à saúde, indústria e construção (+21.314), comércio (+10.202) e agropecuária (+3.102). Das 92 cidades fluminenses, 84 registram saldo positivo no ano.



A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.





Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito abriram, juntos, mais 2.511 novos postos de trabalho formais em todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) em julho de 2021. Desde janeiro, o total destes seis municípios localizado ao leste da Baía de Guanabara chega a 8.067 empregos. A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, mostra ainda que Niterói possui o maior saldo positivo da sub-região no acumulado do ano (+3.259). Já o segundo melhor desempenho regional fica com Maricá (+2.513). São Gonçalo, por sua vez, aparece em terceiro (+1.612). Itaboraí, por sua vez, registrou o melhor desempenho do ano e o maior crescimento percentual em relação ao mês anterior: mais de 1.150%.

O recorte específico da indústria da região mostra que, no acumulado do ano, o setor registra saldo positivo de 2.959 vagas de trabalho formais. Niterói (+1.725) e Maricá (+632) representam os melhores resultados industriais da sub-região neste período. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, a construção civil (+981) e a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (+976).

Números estaduais

O mercado de trabalho fluminense iniciou o segundo semestre em alta, com saldo de 18.773 empregos formais no mês de julho e, com isso, o Rio foi novamente o terceiro estado que mais assinou carteiras de trabalho no país. Esse é o segundo melhor resultado do estado na série histórica do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), iniciada em janeiro de 2020. A Firjan, através da plataforma Retratos Regionais, destaca que o saldo do mês de julho deste ano foi positivo nos setores de serviços (+8.755), indústria e construção (+5.443) e comércio (+4.580). A agropecuária apresentou saldo negativo de cinco vagas. Todas as regiões e 73 dos 92 municípios fluminenses apresentaram saldo positivo de contratações.

A Firjan também ressalta que, com o desempenho do mês, a indústria, contemplando a indústria de transformação, extrativa, construção e Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP), recuperou o patamar de empregos com carteira assinada pré-pandemia. Entre março e junho de 2020, o setor industrial fluminense perdeu 36.511 postos de trabalho formais. Agora, no acumulado de julho de 2020 a julho de 2021, o saldo de vagas celetistas abertas é de 37.041, superando as perdas do ano passado. “Tivemos um resultado importante na indústria e também no comércio. A intensificação do processo de retomada econômica vai depender principalmente do controle da questão sanitária no país”, diz o presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan, Rodrigo Santiago.

No início da pandemia de coronavírus o comércio fluminense fechou 49.005 postos de trabalho, mas desde julho de 2020 já abriu 51.142 vagas. Já o setor de serviçosfoi o mais afetado pelas restrições impostas pela pandemia e iniciou sua recuperação mais tarde. Entre março e agosto de 2020 fechou 111.012 vagas e, desde setembro, já recuperou 64.922 desse saldo perdido.

No agregado de todos os setores econômicos, o estado do Rio já recuperou aproximadamente 8 em cada 10 postos de trabalho perdidos após o início da pandemia: entre março e julho de 2020 houve saldo negativo de 191,2 mil vagas, que foram parcialmente recuperadas com a abertura de 150,5 mil vagas até julho deste ano. Na análise regional, 65 dos 92 municípios fluminenses já estão acima do patamar de empregos formais pré-pandemia - apresentam saldo positivo no período de março de 2020 a julho de 2021.

Construção civil se destaca

A plataforma Retratos Regionais também mostra que na indústria fluminense a construção civil (+2.249) seguiu se sobressaindo no mês de julho, registrando seu melhor desempenho desde agosto de 2020. Destacaram-se também Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+1.006),Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis (+493) e Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (+426). No setor de serviços, o maior volume de contratações ocorreu em Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas (+1.983). No Comércio, o destaque foi o Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (+843).

De janeiro a julho de 2021, já foram abertas 82.687 vagas com carteira assinada no estado do Rio, distribuídas entre Serviços (+48.069) principalmente por conta das atividades ligadas à saúde, indústria e construção (+21.314), comércio (+10.202) e agropecuária (+3.102). Das 92 cidades fluminenses, 84 registram saldo positivo no ano.

A plataforma

A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.