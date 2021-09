Só podem tomar o reforço os idosos que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses - Divulgação

Publicado 09/09/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil vacina a população com mais de 12 anos contra o coronavírus em 14 locais nesta quinta-feira (9). Além dos pontos fixos, o ônibus da Cruz Vermelha está no Centro Social Urbano (CSU) do Salgueiro, das 9h às 16h, até sexta-feira (10). O município também inicia hoje a aplicação da terceira dose nos munícipes a partir de 70 anos. Só podem tomar o reforço os idosos que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses.

A vacinação itinerante acontecerá no Posto de Saúde das Palmeiras nos dias 11, 13 e 14 de setembro e no Largo do Jóquei (Predinhos), nos dias 15 e 16 deste mesmo mês.

Para receber a primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF, enquanto os menores de 18 devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e comprovante de residência do responsável, o qual também deverá acompanhá-los até o local.

A imunização com a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer está disponível. Para recebê-la, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose tomada em São Gonçalo. O mesmo vale para os idosos que receberão a dose de reforço.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 670.731 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.134 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.444 trabalhadores da saúde, 137.426 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.787 pessoas com comorbidades, 1.353 pessoas com deficiência permanente, 8.276 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.894 acamados, 357.672 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.802 pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários, 30.219 adolescentes entre 14 e 17 anos, e 9.095 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 274.872 pessoas foram imunizadas com a segunda dose.

Locais de vacinação

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– CRAS Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Ponto com drive-thru – Campo do Clube Mauá, Centro