Esta é a segunda reunião da bancada oposicionista do Legislativo gonçalense com o novo secretário municipal, que prometeu retomada do benefício ainda neste mès - Divulgação

Publicado 09/09/2021 19:00 | Atualizado 09/09/2021 22:19

SÃO GONÇALO - Os vereadores Priscilla Canedo (PT), Romário Régis (PCdoB) e Professor Josemar (PSOL) se reuniram nesta quinta-feira (9) com o secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento, para tratar do atraso das entregas dos kits-merenda da rede municipal de ensino. Com o cartão-alimentação suspenso pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) desde abril, a Prefeitura prometeu a distribuição dos kits, mas 48 mil alunos ainda não receberam o auxílio.

Canedo contou que esta é a segunda reunião da bancada oposicionista do Legislativo gonçalense com o novo secretário, que assumiu o cargo há pouco mais de um mês, porque, segundo ela, os vereadores têm recebido reclamações de pais de alunos da rede que ainda aguardam o benefício prometido. Contudo, a vereadora afirmou ter saído do gabinete do gestor com esperanças.

Durante a reunião, Maurício Nascimento informou que as merendas estão sendo compradas e garantiu a entrega delas até o final deste mês de setembro. A distribuição, de acordo com ele, será retroativa: os alunos deverão receber dois kits por mês, para compensar atrasos ou falhas.