Publicado 11/09/2021 22:36 | Atualizado 12/09/2021 01:12

SÃO GONÇALO - Policiais militares e civis que servem à Operação São Gonçalo Presente balearam dois suspeitos de roubos na região do Miriambi, após troca de tiros durante uma abordagem na Praça dos Bandeirantes. Um deles (sem documentos) morreu e o outro, identificado como Marton Costa de Almeida, de 24 anos, foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde permanece internado sob custódia.

Os agentes contam que realizavam patrulhamento quando os homens que trafegavam sobre uma motocicleta sem placa não atenderam à ordem de parar. Com eles foram encontrados uma pistola Glock 9mm, 23 munições calibre 9 mm e três carregadores, sendo um com capacidade para 30 munições. Eles teriam sido identificados por moradores e transeuntes próximos do local.

O caso foi registrado na 73ª DP (Central de Flagrantes) como homicídio e lesão corporal por intervenção policial, resistência à prisão (Art. 329 CP), porte ilegal de arma, munição e acessórios (Art. 16 da Lei 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento), roubo (Art. 157) e receptação (Art. 180). A motocicleta usada pelos homens foi devolvida à proprietária, cuja identidade é mantida sob sigilo.

