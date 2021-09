Segunda edição do projeto 'Cidadania Itinerante' teve, além de orientação jurídica e emissão de documentos, também corte de cabelo, odontologia e recreação infantil - Divulgação / Rafa Correa

Publicado 11/09/2021 16:00 | Atualizado 12/09/2021 02:46

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social realizou neste sábado (11) a segunda edição do projeto Cidadania Itinerante. Desta vez, o bairro Jardim Catarina foi o contemplado. A ação aconteceu das 9h às 13h, no Colégio Estadual Trasilbo Filgueiras.



Foram oferecidos os serviços de orientação jurídica, isenção para certidão de nascimento e casamento, segunda via de identidade, emissão de CPF, direcionamento sobre Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), orientação ao combate à violência contra as mulheres, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo e recreação infantil.



Nesta edição, a novidade ficou por conta do recital de poesia e da presença da concessionária de energia elétrica Enel, que levou informações sobre economia de energia e tarifa social, além de distribuir lâmpadas de LED para a comunidade.



“Por determinação do prefeito Capitão Nelson, trabalhamos de forma integrada na construção da rede de serviços: saúde, educação, esporte e cultura”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, que destacou a boa receptividade do público. “A população chega até com certo espanto por nunca ter visto estes serviços tão próximos e acessíveis. Quanto mais serviços forem oferecidos, teremos demanda da população. E ampliar essa rede é o nosso objetivo”, finalizou.



Um dos estandes mais procurados foi o da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O Jardim Catarina é um dos bairros com maiores registros de agressões, segundo a subsecretária Ana Cristina da Silva.



“Em eventos assim, iniciamos o trabalho com uma busca ativa na fila, de maneira bem informal, aproximando a Subsecretaria da população. As pessoas começam a conhecer equipamentos que antes estavam no anonimato. É um prazer muito grande quando a gente consegue alcançar uma pessoa que sofre com o problema da violência, mostrando que ela tem uma saída e que estamos aqui para ajudar”, contou.



Um dos serviços mais procurados foi a segunda via de documentos, pelos mais diversos motivos. A jovem Beatriz Pinheiro, 21 anos, moradora de Santa Luzia, casou e foi até a ação alterar a carteira de identidade para o nome de casada. Já Maria José da Silva, de 41, residente no Jardim Catarina, retirou a segunda via da carteira de identidade, que, segundo ela, estava em péssimo estado de conservação. “Aprovei muito essa ação. Facilitou a minha vida e a de muitas pessoas que vieram aqui hoje. Espero que tenham mais eventos como esse”, exaltou Maria José.

Enel levou informações sobre economia de energia e tarifa social, além de distribuir lâmpadas de LED para a comunidade Divulgação / Rafa Correa