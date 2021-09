A primeira etapa foi educativa; a segunda, de caráter permanente, multará os infratores - Divulgação / Rafa Corrêa

Publicado 11/09/2021 14:00 | Atualizado 12/09/2021 03:01

SÃO GONÇALO - Iniciada no último dia 2 deste mês, a campanha Limpa São Gonçalo já percorreu mais de 320 estabelecimentos com seu trabalho de conscientização aos comerciantes e à população da cidade, para que o descarte do lixo seja feito de forma correta, contribuindo para uma cidade mais limpa e organizada.



Também houve panfletagem e orientações orais aos motoristas, durante sua parada ao fechamento do sinal de trânsito, que receberam material informativo sobre descarte de lixo e uma lixeira para automóvel, para evitar que o lixo seja jogado pela janela do veículo.



O trabalho junto à população também é feito de porta em porta. Durante as visitas, os comerciantes são notificados sobre horários e dias de coleta de lixo na região onde estão instalados. Os comerciantes também informam a quantidade média de lixo produzida diariamente pelo estabelecimento.



“Essa campanha é muito boa! Uma cidade que se preze precisa ser limpa. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm essa consciência e chegam até mesmo a destruir as lixeiras afixadas nos postes”, lamentou Evaldo Souza, de 61 anos, dono de um bazar há 15 anos na Rua Coronel Moreira César.



“Estou gostando bastante desse tipo de campanha, está me surpreendendo. Infelizmente muitas pessoas não têm a educação de jogar o lixo no local certo. Por várias vezes as pessoas entram na loja, pegam a sacola que colocamos o produto e, na porta da loja, jogam a sacola no chão”, disse a vendedora Rosana Pereira, de 48 anos.



A ação está dividida em duas etapas. Nesta primeira, que deve durar cerca de três meses, as equipes da Prefeitura atuam de forma educativa; na segunda, que se dará em caráter permanente, os infratores que insistirem na prática ilegal serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. As multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500.



Na terceira fase, as equipes de fiscalização vão criar rondas, mapear a cidade e atuar nos pontos mais críticos. As infrações serão registradas com fotos, vídeos e relatórios. Locais da cidade normalmente utilizados para descarte irregular de lixo serão limpos e emplacados, alertando para a proibição de despejo de detritos. Caçambas estão sendo instaladas em áreas comerciais no Centro e em Alcântara.

