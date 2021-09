'Estamos com a vacinação avançada, o que nos permite melhorar a aplicação desses testes', explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Melissa de Mello - Reprodução

'Estamos com a vacinação avançada, o que nos permite melhorar a aplicação desses testes', explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Melissa de MelloReprodução

Publicado 13/09/2021 17:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil ampliou o número de unidades que realizam o teste RT-PCR ou swab (o teste do cotonete) para a detecção da presença do coronavírus no organismo. O objetivo é ter um diagnóstico mais preciso da contaminação logo nos primeiros dias dos sintomas. Já o teste rápido, via coleta sanguínea, está disponível apenas no Centro de Triagem, no bairro Zé Garoto, que também disponibiliza o RT-PCR, após avaliação médica. Além dos locais já existentes, o PAM Coelho começa a realizar na próxima quarta-feira (15). A Clínica do Mutondo, PAM Alcântara e Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina, vão começar a oferecer o swab nas próximas semanas.

“Para a realização dos testes, todos passam por avaliação prévia de um profissional de saúde para confirmar a real necessidade do exame. Leva-se em consideração os dias de sintomas, histórico vacinal e histórico pregresso. A nossa prioridade é realizar o RT-PCR neste momento da pandemia, já que verifica se a doença está ativa e é o nosso padrão ouro. Estamos com a vacinação avançada, o que nos permite melhorar a aplicação desses testes”, explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Melissa de Mello.

Os exames para detectar a doença podem ser feitos por aqueles que estão com sintomas do coronavírus ou por quem teve contato com pessoas contaminadas. Na cidade, já foram feitos mais de 612 mil exames, sendo 510.965 testes rápidos de anticorpos, 5.840 testes rápidos de antígenos e outros 95.197 mil RT-PCR, desde o início da pandemia. Deste total, foram confirmados 116.073 mil casos. O município, nos meses de pico da doença, realizava uma média de 3,5 mil exames por semana. Nas últimas semanas, o número caiu para menos de 1,8 mil por semana.

Locais dos exames:

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: diariamente, das 8h às 17h - EXAME DE SANGUE E VIA NASAL;

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda a sexta, das 9h às 13h;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: quartas e sextas, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;

Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças e quartas, das 13h às 16h;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), de segunda a sexta, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;

Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, diariamente, 24h, só para pessoas sintomáticas;

Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas;

PAM Coelho: A PARTIR DESTA QUARTA (15), das 9h às 11h30, passando a atender todas as segundas, quartas e quintas, no mesmo horário.

Tipos de exames:

Rápido e sorologia – realizados pelo sangue

RT-PCR (swab) – realizado por fluidos nasais