Em 20 anos a fábrica, do ramo de reagentes de diagnósticos, terá economizado 146.640.00 litros de água, deixando de emitir 16.619 kg de CO2 na atmosfera - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 14/09/2021 10:00 | Atualizado 15/09/2021 00:00

SÃO GONÇALO - Uma equipe técnica do setor de licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na companhia do secretário municipal da pasta, Carlos Afonso Pereira Rosa, realizou uma visita na empresa Kovalent do Brasil Ltda., a primeira corporação da cidade a receber uma licença de instalação para a implantação de estação de energia solar.

“Pudemos visitar uma empresa de ponta, onde 80% da energia consumida vêm do sistema de captação de energia solar. A implementação deste sistema é de suma importância, visto que a energia híbrida gera gases de efeito estufa, fato que não acontece com a energia captada pelas placas solares. Através desta visita, queremos incentivar outras empresas do município para que possam se espelhar nesse exemplo e adotem fontes de energia mais limpas”, declarou o secretário de Meio Ambiente.

A visita marcou o início do licenciamento para empreendimentos que desejam fazer uso da energia solar. "Esperamos que muitas empresas tenham a mesma atitude. Estamos estimulando o uso de energia limpa e dispostos a ajudar no que for necessário”, afirmou o analista em Meio Ambiente, José Antonio Batista da Silva.

A fábrica, do ramo de reagentes de diagnósticos, conta com uma área total ocupada pelo sistema de geração de energia solar de 552,4m², com potência de geração de 72 kw. A usina solar funciona sete dias por semana com operação remota.

“O primeiro ponto que focamos foi no benefício ambiental, pois nossa empresa tem como foco a questão sustentável e estamos trabalhando com afinco nessa área. Além disso, também pensamos economicamente, pois estamos gerando uma economia significativa para a empresa, especialmente nesse cenário pandêmico em que tivemos queda de receita. Estimamos ter uma economia de R$ 120 mil anuais na nossa conta, o que representa em torno de 80% do nosso consumo anual com energia. Também avaliamos um retorno de investimento em torno de três anos e meio do valor inicialmente investido”, afirmou Bruno Porto, coordenador de logística da Kovalent do Brasil Ltda.

Ainda de acordo com o coordenador, em 20 anos a empresa terá economizado 146.640.00 litros de água, deixando de emitir 16.619 kg de CO2 na atmosfera. A empresa também utiliza a técnica de desmineralização a partir da captação da água de caminhões-pipas. Esse processo oferece baixo custo de implantação e manutenção e busca purificar a água a partir da extração de minerais, íons e metais pesados contidos na água. A título de compensação ambiental, a Kovalent doou 21 mudas de árvores a partir de dois metros de altura que serão plantadas no município.

A visita contou ainda com a participação da técnica de apoio especializado/saneamento e meio ambiente, Isabela Priscylla Lalanne; os diretores da Kovalent, Jorge Alves Janoni e João Paulo Alves Janoni; a gerente industrial, Andrea Araujo; e o gerente de projeto, Leonardo Alves.

As condições de validade da licença da empresa já foram vistoriadas pelo fiscal de meio ambiente a partir do trabalho de pós-licença, setor vinculado à Coordenação de Fiscalização Ambiental, responsável pelo acompanhamento e controle da instalação e operação das atividades licenciadas, com observância e revisão dos procedimentos e das condicionantes da Licença Ambiental.