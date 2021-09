O suspeito confessou e entregou outros itens também furtados do mesmo estabelecimento - Divulgação

Publicado 15/09/2021 00:54 | Atualizado 15/09/2021 00:57

SÃO GONÇALO - Policiais Militares da Operação São Gonçalo Presente prenderam na noite desta terça (14), durante patrulhamento na Rua Feliciano Sodré, por volta das 20h15, um homem carregado de diversos produtos roubados de uma drogaria próxima.



Os PMs contam que desconfiaram do indivíduo quando, segundo eles, teria demonstrado inquietação ao avistar a guarnição, e, durante a abordagem, deixado cair três frascos de desodorante que carregava por dentro da roupa.



Ao ser indagado, o suspeito confessou o furto e entregou outros itens também furtados do mesmo estabelecimento. B.L.S.O., de 30 anos, foi levado para a 73ª DP (Central de Flagrantes), por volta das 22h50, onde foi enquadrado no Art. 155 do Código Penal e permanece à disposição da justiça.