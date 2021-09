'Projeto Basta' cadastra órfãos de policiais para festa do Dia das Crianças | São Gonçalo | O Dia

Roberta Trindade há seis anos organiza festas em datas especiais para os filhos daqueles que morreram pela escolha profissional de servir e proteger - Divulgação

Roberta Trindade há seis anos organiza festas em datas especiais para os filhos daqueles que morreram pela escolha profissional de servir e protegerDivulgação

Publicado 15/09/2021 14:47

SÃO GONÇALO - O estado do Rio possui cerca de cinco mil órfãos de agentes de Segurança Pública, com idades entre zero e 17 anos. Pensando no acolhimento a esses jovens, que de maneira brutal perderam seus pais para a violência urbana, a jornalista gonçalense Roberta Trindade há seis anos organiza festas em datas especiais para os filhos daqueles que morreram pela escolha profissional de servir e proteger."São crianças que conviviam com a incerteza de verem seus pais voltando para casa depois de um dia de trabalho e hoje vivem essa triste realidade. Muitas sequer conheceram os pais, pois as mães ainda estavam grávidas. Além dos órfãos, filhos de policiais que possuem alguma necessidade especial - como autistas - também participam", destaca a organizadora, que desde 2009 acompanha e divulga, em páginas próprias na internet, os casos de policiais mortos e baleados no Rio de Janeiro.A comemoração do Dia das Crianças será realizada em outubro, em parceria com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), que cede a base do Serviço Aeropolicial (SAER), na Lagoa, na Zona Sul do Rio, um local amplo e arejado. Apesar de os adultos participantes já estarem com as duas doses da vacina contra a Covid-19, Roberta garante que todos os protocolos de segurança serão mantidos, como uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento.O cadastro para as crianças que queiram participar e para voluntários que desejam ajudar (doando itens para a realização da festa) já está aberto e em andamento, por meio das páginas do projeto no Facebook e no Instagram ou pelo WhatsApp: (21) 96430-0887.