Rodoviários iniciam assembleias por reajuste salarial na segunda-feira | São Gonçalo | O Dia

Publicado 24/09/2021 15:00 | Atualizado 25/09/2021 02:49

Rodoviários de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá e Tanguá se reúnem, a partir de 27/09 até 1/10, em uma série de assembleias, que irão definir a posição da categoria diante da negativa das empresas em dialogar sobre o reajuste salarial de 8% proposto pelos trabalhadores. Eles reivindicam também o aumento de 10% na cesta básica e o mesmo percentual para a ajuda de custo na aquisição dos uniformes profissionais. Os valores integram o cálculo de reposição das perdas econômicas dos trabalhadores em dois anos, uma vez que a última convenção coletiva ocorreu em novembro de 2019.



“A proposta dos trabalhadores permite o pagamento do percentual de reajuste salarial em quatro vezes, ou seja, 2% ao mês, para minimizar o impacto nas contas das empresas. Essa concessão dos rodoviários viabiliza o aumento de 8%, somada ao fato de que as companhias cortaram, durante a pandemia, 30% do pessoal, algo em torno de 3,9 mil profissionais, e reduziram a frota em até 50%”, afirma o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), Rubens dos Santos Oliveira.



As deliberações ocorrerão na sede social do sindicato, no bairro do Sapê, em Niterói, e serão divididas em grupos de empresas e em dois turnos (às 9h30 e às 15h30) para evitar aglomerações e contemplar o maior número possível de participantes. As decisões dessas reuniões afetarão 8,6 mil trabalhadores de 30 empresas dos cinco municípios, que operam 438 linhas municipais e intermunicipais, em uma frota de 3,5 mil ônibus, e transportam aproximadamente 36 milhões de passageiros por mês.



As negociações salariais entre rodoviários e empresários foram suspensas em 2020 como consequência da pandemia do coronavírus. Em assembleia realizada na sede do Sintronac, no centro de Niterói, os trabalhadores entenderam que as companhias sofreram prejuízos significativos com as medidas de isolamento social e restrição das atividades econômicas e de lazer, adotadas pelos governos na época. Por isso, precisavam de apoio para que não entrassem em falência. No entanto, o diálogo seria retomado este ano, antes da data-base de 1º de novembro, na medida em que determinados setores da sociedade voltassem a funcionar, o que está ocorrendo inclusive com as escolas.

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS/2021



27/09/2021: Viação Galo Branco S/A, Viação Estrela S/A, Coesa Transportes LTDA, Viação Nossa Senhora do Amparo LTDA, Auto Viação 1001 LTDA, Opção JCA – Turismo e Fretamento LTDA.



28/09/2021: Auto Ônibus Alcântara S.A, Icaraí Auto Transportes S.A, Auto Viação ABC S.A, Viação Mauá S.A.



29/09/2021: Transturismo Rio Minho LTDA, Expresso Tanguá LTDA, Auto Viação Tanguaense LTDA, Auto Ônibus Fagundes LTDA, Expresso Rio de Janeiro LTDA e Rio Ita LTDA.



30/09/2021: Viação Araçatuba LTDA, Viação Pendotiba S/A, Expresso Miramar LTDA, Viação Fortaleza LTDA, Santo Antônio Transportes LTDA, Expresso Garcia LTDA, EJI Fiel Turismo LTDA.



01/10/2021: Auto Lotação Ingá LTDA, Transportes e Turismo Rosana LTDA, Transportes Peixoto LTDA, Auto Ônibus Brasília LTDA, Expresso Barreto LTDA, Viação Rio Ouro LTDA, Auto Ônibus Asa Branca Gonçalense LTDA, Maravilha Auto Ônibus LTDA.