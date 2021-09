A educadora é especialista em Gestão Escolar e Literatura Infantil e atua como professora em Maricá e coordenadora pedagógica em Itaboraí - Divulgação / Roberta de Souza

SÃO GONÇALO - Menina de comunidade que se tornou pedagoga, professora, contadora de histórias, cronista, contista e poetisa, Vanessa Andrade lança seu primeiro livro infantil, IrmãoZinho IrmãoZão, pela Editora Proverbo. Em sua agenda estão um evento virtual no dia 01 de outubro, às 15h, com inscrição gratuita pela plataforma Diáspora Black (vagas limitadas), e outro presencial, no dia 2, das 10h às 14h, no Quintal da Sell (Rua Costa do Sol nº 494, São Bento da Lagoa), em Itaipuaçu, Maricá.