Publicado 24/09/2021 16:30

SÃO GONÇALO - A Prefeitura, em uma parceria com a Enel, iniciou na quinta-feira (23) a instalação de lâmpadas de LED no município. Nesta primeira etapa, serão instaladas mais de 800 lâmpadas, em cerca de 11 quilômetros, no corredor viário entre a Venda da Cruz e o Alcântara, cortando os bairros da Covanca, Pita, Barro Vermelho, Santa Catarina, Zé Garoto, Estrela do Norte, Antonina e Mutondo. Serão contempladas algumas vias como Rua Doutor Porciúncula, Rua Dr. Getúlio Vargas, Rua Dr. Nilo Peçanha e a Rua Dr. Alfredo Backer. A previsão de conclusão desta primeira etapa de de até 30 dias.

Por determinação do prefeito Capitão Nelson, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da Subsecretaria de Iluminação Pública, já está terminando os preparativos da licitação para realizar a troca em toda a cidade, melhorando a qualidade do serviço e gerando economia. A previsão é que, ao todo, o município esteja iluminado com as novas lâmpadas no prazo de 2 anos a partir da aquisição dos novos equipamentos. Para tal empreitada, serão necessárias 68 mil lâmpadas que serão instaladas de forma proporcional por toda a cidade.

“Com essa mudança, vamos conseguir oferecer um serviço de melhor qualidade para a população gonçalense, sem contar na economia que irá gerar para os cofres públicos, tanto de recursos quanto no que diz respeito à manutenção. Essa economia vai chegar na ordem de R$ 1,4 milhão mensal quando toda a cidade estiver com as lâmpadas de LED”, disse o subsecretário de Iluminação Pública, Ricardo Pericar, que alertou que com a mudança os números de queimas por mês em São Gonçalo devem despencar de mil para apenas 100 pontos queimados por mês.