De acordo com o Fórum, no item segurança, a população se dividiu entre segurança urbana, violência contra a mulher e LGBTQIA+.Divulgação

O Fórum de Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo, tribunal que reúne mais de 40 entidades, sindicatos, coletivos e movimentos sociais, organizou, de 22 a 29 de setembro, em vários bairros da cidade, como Centro, Alcântara, Paraíso, Santa Luzia e Neves, uma consulta popular com os moradores cujo números oficiais divulgados elegeram a saúde, combate à fome e à miséria, segurança, geração de renda, controle de enchentes e educação ambiental como as prioridades mais votadas.



De acordo com o Fórum, no item segurança, a população se dividiu entre segurança urbana, violência contra a mulher e LGBTQIA+. "Durante uma semana, cerca de 500 gonçalenses apontaram onde querem que a Prefeitura aplique os recursos oriundos da venda da Cedae para São Gonçalo", informou no texto o órgão.

Segundo informações, o Fórum também vai encerrar uma consulta virtual que segue o mesmo modelo e terá o resultado analisado e divulgado nesta quinta-feira (30), às 14h, durante a audiência pública na Câmara de Vereadores.