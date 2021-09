Serão 379 vagas imediatas (360 de ampla concorrência e 19 para pessoas com deficiência) e 1834 vagas em cadastro de reserva para nível Fundamental, Médio e Superior. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 29/09/2021 22:41

A Prefeitura de São Gonçalo publicou no Diário Oficial da última terça-feira (28) o edital retificador, que divulga que as inscrições para a retomada do concurso público para profissionais de Educação começam no dia 1º de outubro e vão até o dia 17 do mesmo mês, somente pela internet, no site www.selecon.org.br. As provas objetivas e discursivas acontecem no dia 31 de outubro.

De acordo com o Executivo, a previsão é que em dezembro sejam concluídas todas as etapas do concurso e os aprovados sejam convocados a partir de janeiro de 2022. Os nomes serão divulgados no Diário Oficial e nos sites www.selecon.org.br e www.saogoncalo.rj.gov.br"

"O valor de inscrição é de R$ 35,00 para o cargo de nível fundamental; R$ 55,00 para cargos de nível médio, e R$ 80,00 para cargos de nível superior. O pagamento deve ser feito por meio de boleto bancário. Esta quarta e quinta-feira (29 e 30 de setembro) são destinadas para a solicitação de isenção de inscrição, indicada no edital", informou a Prefeitura no comunicado.

Segundo o secretário de Educação, Maurício Nascimento, a intenção é reduzir a carência da rede, onde muitos profissionais se aposentaram nos últimos anos, sendo preciso preencher essas vagas.

“Estamos, juntamente com o secretário de Administração, Rodrigo Torregrosa, e o prefeito Capitão Nelson, numa corrida contra o tempo, para que possamos realizar esse concurso e preencher todas as carências da nossa rede. A orientação do prefeito é que possamos chamar todos os aprovados o mais rápido possível e que possamos sanar as carências de profissionais em todas as escolas do município, inclusive nas regiões mais afastadas”, afirmou Nascimento.

Conforme o Edital, o candidato deverá comparecer ao local designado pela organização do processo seletivo para realização das provas com uma hora de antecedência do início das provas, no dia 31 de outubro, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul não porosa, de material transparente, do Cartão de Confirmação de inscrição (CCI), emitido pelo site www.selecon.org.br e de original de documento oficial de identidade, contendo fotografia e assinatura.

Vagas

Cargo Ensino Fundamental: Merendeira;

Cargos de Nível Médio: Auxiliar de Creche e Inspetor de Disciplina;

Cargo de Nível Médio + Curso de Qualificação Cuidador com C.H Mínima 80h: Cuidador de Aluno Especial;

Cargo de Nível Médio Pedagógico (Normal), Normal Superior ou Nível Superior em Pedagogia: Professor Docente II;

Cargo de Nível Médio Pedagógico (Normal), Normal Superior ou Nível Superior em Pedagogia + Curso de Qualificação com C.H;

Mínimo de 80h na área de educação especial: Professor Docente II / Apoio Especializado;

Cargo de Nível Superior em Pedagogia ou Licenciatura + Pós Graduação em Orientação Educacional ou Gestão Educacional: Professor Orientador Educacional;

Cargo de Nível Superior: Bibliotecário, nutricionista escolar, professor docente I / Ed. Artística, professor docente I / Matemática, professor docente I / Geografia, professor docente I /Ed. Física, professor docente I / História, professor docente I / Português, professor docente I / ciências e professor docente I / Inglês.