Donos de cães e gatos podem levar os animais para tomar vacina antirrábica no próximo sábado (26) e seis de novembro.Divulgação

Publicado 04/10/2021 20:26

A Campanha de Vacinação Antirrábica 2021, nesta edição, segundo a Prefeitura, será realizada em duas etapas, divididas pelos bairros. Conforme o Executivo, o objetivo é vacinar 80% dos 150 mil cães e gatos da cidade (população estimada), um total de 120 mil animais. "Além de unidades de saúde, a imunização vai acontecer em escolas, associações de moradores e outros pontos, das 8h às 17h. Cães e gatos de São Gonçalo (com mais de três meses de vida), poderão se vacinar contra a raiva no dia 23 de outubro ou no dia 6 de novembro", afirmou a Prefeitura no texto.

De acordo com as informações, os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. Na primeira etapa, no dia 23 de outubro, os locais de vacinação funcionarão atendendo a população dos bairros de Neves, Vila Lage, Pita, Santa Catarina, Barro Vermelho, Covanca, Engenho Pequeno, Paraíso, Gradim, Porto Novo, Porto da Pedra, Brasilândia, Mutuá, Boaçu, Porto do Rosa, Boa Vista, Galo Branco, Centro, Estrela do Norte, Rocha, Lindo Parque, Antonina, Salgueiro, Zumbi, Jardim Catarina e outros próximos.

A Prefeitura informou que na segunda etapa, no dia 6 de novembro, os postos irão atender Alcântara, Mutondo, Colubandê, Trindade, Coelho, Laranjal, Rio do Ouro, Tribobó, Anaia, Jóquei, Arrastão, Vila Candoza, Santa Luzia, Sacramento, Guaxindiba, Marambaia, Monjolos, Vista Alegre, Jardim Bom Retiro, Pacheco e localidades próximas. "As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde Ambiental, ambas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e voluntários", informou o Executivo no texto.

O diretor da Vigilância Sanitária, Marcelo Sá, orientou os tutores para levarem os animais no dia da vacinação. “Em primeiro lugar, todos devem usar máscara devido à pandemia de covid-19. Em relação aos animais, os cães devem estar com coleira e guia e conduzidos por um adulto. Animais bravos devem estar com focinheira para não oferecer risco de agressão ao proprietário e as outras pessoas. Gatos são, naturalmente, muito assustados e precisam ser transportados em caixa de transporte ou similar para evitar fugas ou acidentes”, explicou Sá.

Segundo ele, animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes. "A raiva é uma doença mortal. É transmitida pela saliva de um animal infectado, através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães, gatos, morcegos e outros animais silvestres podem transmitir a doença", disse o secretário.

Para o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Adauto dos Santos Galvão, é importante levar todos os cães e gatos para a vacinação nos dias específicos, já que a vacina não fica disponível nos postos o ano inteiro. "Também vale lembrar que a vacinação é só para cães e gatos e não atende outros animais”, disse Galvão.

Confira a relação dos postos de vacinação:

1ª Etapa – 23 de outubro de 2021;

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DAS PEDRINHAS;

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ZUMBI;

CAMPO DA BALANÇA - ITAOCA;

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM CATARINA;

CENTRO EDUCACIONAL PERICAR - ROCHA;

CIEP 117 - NICANOR FERREIRA NUNES - COLUBANDÊ;

CIEP 413 - ADÃO PEREIRA NUNES - NEVES;

CIEP ANITA GARIBALDI - JARDIM CATARINA;

CIEP PARAÍSO – PARAÍSO;

CLÍNICA MUNICIPAL DO BARRO VERMELHO - BARRO VERMELHO;

COLÉGIO PARAÍSO - PARAÍSO;

CONJUNTO DA MARINHA – PALMEIRA;

CSU - BRASILÂNDIA - BRASILÂNDIA;

CSU ITAÚNA - ITAÚNA;

ESCOLA ESTADUAL ISMAEL BRANCO - MUTUÁ;

ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO GOMES - ITAÚNA;

ESCOLA MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELLAS - JARDIM CATARINA;

ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO GOULART - PITA;

ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO LIMA - GRADIM;

ESCOLA ESTADUAL LUIZA HONÓRIO DO PRADO - ENGENHO PEQUENO;

ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR BARENCO;

ESCOLA ESTADUAL OSWALDO ORNELAS - PORTO NOVO;

ESCOLA ESTADUAL SANTOS DIAS - NEVES;

ESCOLA MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO - LINDO PARQUE;

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MAIA - PORTO VELHO;

ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO - BOAÇU;

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAVOURA - BARRO VERMELHO;

ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA FERREIRA - ENGENHO PEQUENO;

ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO QUINTANA - ENGENHO PEQUENO;

IGREJA BATISTA DE ITAÚNA - ITAÚNA;

IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PORTO DO ROSA (CERÂMICA);

INSTITUTO CULTURAL OLAVO BILAC - GALO BRANCO;

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CLÉLIA NANCI - BRASILÂNDIA;

POSTO DE SAÚDE JOSÉ BRUNO NETO – BOA VISTA;

POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA;

QUADRA ESPORTIVA HENRIQUE LAGE (ANTIGO 3º B.I) - VENDA DA CRUZ;

QUIOSQUE DO RONALDO - ITAOCA;

SHOPPING PARTAGE – CENTRO;

SUSC - PARADA 40;

UMEI GEORGE SAVALLA GOMES – SANTA CATARINA;

USF AGENOR JOSÉ DA SILVA - JARDIM CATARINA;

USF ALBERT SABIN - ITAOCA;

USF ALBERTO CONSTANTINO FARAH - MUTUAPIRA;

USF ALEXANDRE FLEMING - BOAÇU;

USF ANA NERY - GRADIM;

USF ANTONINA - ANTONINA;

USF ARMANDO LEÃO FERREIRA - MORRO DO CASTRO;

USF BOCAIÚVA CUNHA - GRADIM;

USF CARLOS CHAGAS - FAZENDA DOS MINEIROS;

USF COLUBANDÊ II – COLUBANDÊ;

USF DR. DAVID CAPISTRANO FILHO - SALGUEIRO;

USF FLORIANO BARBOSA - JARDIM CATARINA;

USF GETÚLIO VARGAS – BAIRRO ROSANE;

USF HAROLDO PEREIRA NUNES - PORTO NOVO;

USF JARDIM CATARINA I - JARDIM CATARINA;

USF LUIZ CARLOS PRESTES - SANTA CATARINA;

USF MADRE TEREZA DE CALCUTÁ – ESTRELA DO NORTE;

USF MAHATMA GANDHI - BOAÇU;

USF MUTONDO II - CHUMBADA - GALO BRANCO;

USF NEUZA GOULART BRIZOLA- PALMEIRAS;

USF ROBERT KOCH - PORTO DA MADAMA;

USF WALLY F. DA SILVA – ROCHA.