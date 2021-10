A campanha #VáDeRosa, em comemoração ao Outubro Rosa, acontecerá durante todo o mês para a conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 02/10/2021 00:07

Com a campanha #VáDeRosa, em comemoração ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero, São Gonçalo deu início nesta sexta-feira (01) a diversas atividades que vão acontecer no município para alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Pela manhã, o Espaço Rosa, unidade de referência de São Gonçalo, no Zé Garoto, reuniu cerca de 50 pessoas, entre pacientes e servidores, para abrir oficialmente as ações, compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. O prefeito Capitão Nelson também compareceu ao evento e falou sobre a ampliação dos atendimentos no Espaço Rosa e a importância da conscientização ao longo de todo o ano.

"O que estamos tentando desenvolver no Espaço Rosa é para que realmente não haja esse empenho e dedicação somente no mês de outubro, mas em todos os meses do ano, porque a prevenção é de extrema importância. Já iniciamos uma nova escala, vamos colocar a unidade para funcionar também aos sábados, para aumentarmos a nossa capacidade de oferta de serviço", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

"Essa causa, sem sombra de dúvidas, está contemplada no nosso Plano Estratégico Novos Rumos, quando abordamos a atenção especializada, porque sabemos a importância do diagnóstico precoce, que pode salvar muitas vidas. Por isso, precisamos aumentar a oferta de serviço no Espaço Rosa. Tenho certeza de que, nos próximos anos, teremos grandes motivos para comemorar'', garantiu o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

Atualmente, o local presta atendimento aos pacientes que precisam de atendimento com equipe multidisciplinar composta por psicóloga, ginecologista, mastologista, nutricionista e assistente social, além de disponibilizar ultrassonografias, core biopsy, colonoscopia e transvaginal.

Também pela manhã, o Centro Oncológico, no Zé Garoto, distribuiu lenços e proporcionou uma manhã alegre para as pacientes que realizam quimioterapia na unidade. A coordenadora de Políticas Públicas de Combate ao Câncer de São Gonçalo, Patrícia Silva, destacou a importância da campanha.

"São muitas mulheres que passam por esse processo e nós entendemos que a prevenção é o caminho. A melhor cura contra o câncer é a prevenção. É muito bonito ver todo o município se mobilizando por uma causa tão importante. Já é o quinto Outubro Rosa que estamos realizando e, através disso, muitas mulheres conseguem o diagnóstico precoce", contou a coordenadora.

No fim da tarde, nas escadarias da sede da Prefeitura de São Gonçalo, o coral do Grupo Unidas Pela Vida, formado pelas pacientes oncológicas, se apresentou com a Orquestra Municipal, com a canção cristã "Mais perto quero estar". Na oportunidade, o prefeito Capitão Nelson anunciou mais um mamógrafo no Espaço Rosa, para acelerar os exames e os diagnósticos.

Programação - Neste sábado (02), a Carreata do Outubro Rosa sairá da Praça do Zé Garoto em direção a Neves, com concentração a partir das 8h. Já no domingo (03), será inaugurada a Exposição Unidas Pela Vida no Shopping Partage, às 15h.