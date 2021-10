A meta das escolas é desenvolver nos jovens, a cultura que favoreça o bem estar através do esporte de forma que proporcione oportunidades. - Divulgação

Publicado 01/10/2021 23:43 | Atualizado 01/10/2021 23:47

Com o objetivo de desenvolver nos jovens, a cultura que favoreça o bem estar através do esporte de forma que proporcione oportunidades o lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), José Aldo, vai inaugurar neste sábado, em São Gonçalo, o projeto socioesportivo “Formando Campeões- Escola de Lutas José Aldo”, através de duas unidades nos bairros Jóquei e Laranjal, com aulas de Muay Thai e Jiu-jítsu. Segundo informações, as atividades gratuitas, irão beneficiar inicialmente, 800 crianças e jovens.

"Chego com o papel de incentivá-los a mudar a perspectiva de vida através do esporte. Se isso foi possível comigo, com foco, disciplina, mudanças de hábitos e determinação, outras pessoas vão conseguir também. E na maioria das vezes, são crianças que não têm acesso a nenhuma atividade", destacou Aldo.





Itauana Oliveira, 15 anos; Atthos Gabriel Rangel e Lavínia Melo, ambos de 16 anos, são alguns dos alunos que já iniciaram as aulas. “Sempre gostei de artes marciais e assistia vídeos no YouTube para aprender as técnicas e brincava de luta com meu irmão. Hoje, realizo o sonho de praticar Muay-Thai e Jiu-jítsu”, contou Itauana, que frequenta as aulas diariamente.



De acordo com o projeto as aulas chegam ao município com duas unidades. A primeira, fica realizada dentro do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, em Laranjal. Já a segunda, fica localizada nas dependências da Obra Comunitária São Francisco de Assis, no Jockey. Serão oferecidas 800 vagas para aulas de Jiu-Jitsu e Muay Thai para crianças e adolescentes com idade entre 08 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, de ambos os sexos, preferencialmente matriculados na rede pública de ensino.



Para quem quiser participar, as atividades serão realizadas nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, em contraturno escolar. "As aulas tem como objetivo favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social, fazendo com que os jovens desenvolvam as habilidades motoras e fundamentos técnicos das artes marciais", explicou o lutador.

Os interessados podem entrar em contato por meio dos telefones (21) 96687-4292 (Unidade do Laranjal) e (21) 96680-8283(Unidade do Jockey).

História - Um dos maiores nomes do UFC, José Aldo atualmente luta na categoria peso-galo e ocupa a 5° colocação no ranking da categoria com 30 vitórias e sete derrotas.