Segundo a Prefeitura, ao todo, 497.117 gonçalenses tomaram a segunda dose ou dose única, um total de 58,35% da população com mais de 18 anos.Divulgação

Publicado 05/10/2021 21:06

O município de São Gonçalo tem 721.552 pessoas vacinadas com a primeira dose ou dose única, incluindo os adolescentes com mais de 12 anos, segundo a Prefeitura. A estimativa deste público elencado pelo Ministério da Saúde é de 932.664 pessoas. "Assim, a porcentagem vacinada com a primeira dose é de 77,36%. Se for levar em consideração os gonçalenses com mais de 18 anos, 662.611 estão vacinados com a primeira dose ou dose única dos 851.886 moradores elencados pelo Ministério da Saúde, chegando a uma porcentagem de 77,78% da população vacinada. Ao todo, 497.117 gonçalenses tomaram a segunda dose ou dose única, um total de 58,35% da população com mais de 18 anos. Ainda não há adolescentes imunizados", informou no Executivo no texto.

De acordo com as informações, a cidade também está aplicando as doses de reforço dos profissionais da saúde que trabalham em hospitais e idosos com mais de 60 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, além da dose adicional dos imunossuprimidos com mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. "Ao todo, já foram aplicadas 5.445 dessas doses, sendo 164 nos profissionais de saúde, 5.183 nos idosos e 98 nos imunossuprimidos. Ao todo, São Gonçalo já aplicou 1.201.865 vacinas desde o início da vacinação, em janeiro deste ano. Destas, 699.303 foram de primeira dose, outras 474.868 de segunda dose, 22.249 de dose única da Janssen e 5.445 de doses de reforço ou adicional. Dentro da primeira dose são 662.611 pessoas com mais de 18 anos e outras 58.941 adolescentes entre 12 e 17 anos", realçou a Prefeitura no comunicado.



A cidade está na quinta fase do Plano Nacional de Imunização (PNI), ao vacinar a população em geral com mais de 12 anos com a primeira dose. A vacinação acontece em quatorze diferentes locais, um com drive thru. "São Gonçalo também conta com a vacinação itinerante através da ambulância do Consultório na Rua (Cnar), que está percorrendo os bairros mais distantes da cidade. A população pode acompanhar todas as atualizações no site e nas redes sociais da Prefeitura de São Gonçalo", informou o Executivo no texto.



No geral: 32.538 trabalhadores da saúde, 137.800 idosos com mais de 60 anos, 1.764 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.911 pessoas com comorbidades, 1.354 pessoas com deficiência permanente, 8.277 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.942 acamados, 378.664 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.862 pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários, 58.941 adolescentes entre 12 e 17 anos e 9.428 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados.