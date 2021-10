O curso gerou uma capacitação para que os servidores do Hospital de Retaguarda estejam aptos para agir em situação de emergência. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

O curso gerou uma capacitação para que os servidores do Hospital de Retaguarda estejam aptos para agir em situação de emergência.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 04/10/2021 21:14 | Atualizado 04/10/2021 21:19

A Prefeitura de São Gonçalo formou, nesta segunda-feira (4), no Hospital de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino de Deus), no Centro, 20 profissionais da unidade com o curso de brigada de incêndio. O município foi o primeiro a realizar brigadas de incêndio no Estado do Rio de Janeiro em unidades da rede municipal de saúde. A iniciativa teve início no Hospital Dr. Luiz Palmier e tem como objetivo se estender para todas as unidades de saúde municipais.

"Está provado que precisamos estar preparados para uma eventualidade, como um incêndio. Os incidentes acontecem rapidamente e sem aviso, por isso precisamos nos prevenir. Este curso é de grande valia para a segurança tanto da unidade quanto dos profissionais que atuam aqui", disse o vice-prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevu.

Segundo a Prefeitura, através de duas aulas teóricas e uma atividade prática de combate a incêndios, o engenheiro de Segurança do Trabalho e coordenador do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho da Rede de Urgência e Emergência de São Gonçalo, Thiago Moreira Cunha, ministrou o curso para que os servidores do Hospital de Retaguarda estejam aptos para agir em situação de emergência, bem como prevenir possíveis acidentes.

"O objetivo da brigada é gerar uma ação preventiva em caso de sinistro, em um incêndio ou princípio de incêndio, fazendo com que a gente tenha a primeira equipe para dar um atendimento tanto emergencial no combate quanto no pré-hospitalar, evitando sequelas e proporções totalmente descontroladas. É importante destacar também que o curso é um requisito voluntário, mas o secretário de Saúde, Dr. André Vargas, enxerga a necessidade da brigada", comentou Thiago Moreira Cunha.

Segundo o diretor geral do Hospital de Retaguarda Gonçalense, Rodrigo Bastos, a brigada de incêndio não é uma novidade no município, mas proporciona segurança aos colaboradores e pacientes.

"É de suma importância que os nossos colaboradores tenham acesso a esse curso, porque em caso de incêndio na unidade, podemos atuar e fazer com que esse fogo não se alastre", disse Rodrigo Bastos.

O treinamento teve o auxílio de Diogo Martins, técnico de Segurança do Trabalho, além do corpo médico que acompanhou de perto toda a atividade.