Segundo a Prefeitura, os viadutos, que não foram esquecidos pela atual gestão, receberam limpeza e um choque de ordem.Divulgação

Publicado 06/10/2021 21:45

A Subsecretaria de Iluminação Pública, comandada por Ricardo Pericar, iniciou a revisão de toda a iluminação da parte inferior do viaduto do Alcântara, com instalação de lâmpadas de LED. Os trabalhos tiveram início na noite de segunda-feira (04) e seguiram ao longo desta terça-feira (05).



Segundo informações, os viadutos, que não foram esquecidos pela atual gestão, receberam limpeza e um choque de ordem. "Ao ser liberado para o passeio público e para melhor circulação dos pedestres, o local já possui novas cores e formas, com a entrega do primeiro painel do projeto Cidade Ilustrada", informou a Prefeitura no texto.



Entre as revitalizações, também foram realizadas intervenções das equipes de Parques e Jardins, com o início de jardinagem e paisagismo em uma das faces do viaduto. Além disso, a revitalização da Estrada Raul Veiga segue em franca evolução. As ações já mudam a “cara” de um dos mais importantes e populosos bairros de São Gonçalo.



"Essa ação, que foi uma determinação do prefeito, terá um impacto direto na questão da segurança pública, dando mais dignidade às pessoas que transitam na região, tanto nas primeiras horas da manhã quanto de noite. Seguimos o trabalho com alta demanda, sem medir esforços para deixar a cidade cada vez mais iluminada", finalizou o subsecretário de Iluminação Pública, Ricardo Pericar.