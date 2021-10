Segundo a Prefeitura, são 128 motos e carros de passeio conservados e sucatas, divididos em material identificado e não identificado. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 06/10/2021 22:01

A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo vai realizar um leilão de veículos apreendidos e removidos no município, cujos proprietários já foram notificados. O leilão acontecerá de forma virtual, na próxima quarta-feira (20), às 9h.

Segundo a Prefeitura, o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

"O leiloeiro será o Sr. Sérgio Luis Represas Cardoso, devidamente matriculado na Junta comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) sob o nº 150. São 128 motos e carros de passeio conservados e sucatas, divididos em material identificado e não identificado", informou o Executivo no texto.