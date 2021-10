Os infratores que insistirem na prática ilegal serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. - Divulgação PMSG

Publicado 07/10/2021 22:24

A cidade de São Gonçalo quer ficar conhecida pela limpeza. Depois de ter toneladas de lixo pelas ruas para combater essa prática habitual, a Prefeitura promete levar conscientização para comerciantes, motoristas e pedestres que transitam diariamente pelas vias do município e atuar com mais rigor através da Campanha Limpa São Gonçalo. Nesta semana, alguns dos bairros visitados pelas equipes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas foram Neves, Porto Novo e Vila Lage. Na manhã desta quinta-feira (07), as ações tiveram início no sinal da Avenida Paiva, no cruzamento com a Rua Doutor Alberto Torres.

Enquanto o trabalho educativo segue sendo realizado, a equipe de fiscalização percorre os pontos críticos de despejo irregular de lixo para coibir tal prática no município. Os infratores que insistirem na prática ilegal serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. As multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500.

"O objetivo da campanha é manter a cidade limpa. A Prefeitura não deseja multar o comerciante. Por isso, pedimos a colaboração da população para evitar as penalidades. Seguimos trabalhando em duas frentes, educativas e de fiscalização, por diversos bairros do nosso município", disse o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Randhal Juliano.