Desde o início da campanha, São Gonçalo vacinou 722.303 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.249 receberam a vacina da Janssen. - Divulgação

Publicado 07/10/2021 21:59

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo começou a aplicar dose de reforço dos profissionais de saúde que já tenham mais de seis meses de vacinados com a segunda dose. Segundo a Prefeitura, eles podem procurar qualquer um dos 14 pontos de vacinação, inclusive o ponto itinerante que está na Comunidade da Linha, em Rio do Ouro, para serem imunizados. "A Secretaria continua vacinando toda a população de São Gonçalo com mais de 12 anos com a primeira dose. A segunda dose também está sendo aplicada, assim como a dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e mais de seis meses de vacinados e imunossuprimidos com mais de 28 dias de vacinados com a segunda dose. Em dias de chuva, o drive thru do Clube Mauá não funciona", informou o Executivo no texto.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil está realizando o intercâmbio de vacinas na segunda dose, dependendo da necessidade e doses disponíveis em cada local de vacinação. As doses de reforço e adicional são feitas com a Pfizer.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço dos idosos, é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Os profissionais de saúde também precisam da identidade, comprovante de segunda dose e documento do conselho ao qual pertence. E para a dose adicional dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora.

Na vacinação itinerante da Coruja, as equipes de enfermagem oferecerão serviços básicos, como aferição de pressão, e ensinarão primeiros-socorros para os moradores.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 722.303 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.249 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.538 trabalhadores da saúde, 137.802 idosos com mais de 60 anos, 1.764 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.915 pessoas com comorbidades, 1.355 pessoas com deficiência permanente, 8.277 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.942 acamados, 379.511 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.862 pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários, 59.511 adolescentes entre 12 e 17 anos e 9.471 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 488.016 pessoas foram imunizadas com a segunda dose, 6.621 idosos, 135 imunossuprimidos, 34 acamados e 346 profissionais de saúde que trabalham em hospitais tomaram a dose de reforço ou adicional.

Locais de vacinação

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Ponto com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro

Vacinação itinerante

Sexta-feira (8), das 9h às 16h

Rua Áustria, 163, Rio do Ouro (Comunidade da Linha)

Quarta-feira (13) e quinta-feira (14), das 9h às 16h

Capela São Francisco de Assis de Vila Lage

Avenida Gouveia, lotes 14 e 15, Comunidade da Coruja