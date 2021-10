O "esgoto a céu aberto" foi ocasionado pelo rompimento de tubulações subterrâneas, que recebem os efluentes das residências e comércios da região. - Divulgação PMSG - Foto Luiz Carvalho

Publicado 14/10/2021 20:32

Uma obra aguardada há pelo menos seis anos pelos moradores da Rua Aurino de Sá Leitão, no Jóquei, está saindo do papel. Um vazamento de esgoto que há anos era incômodo para moradores, comerciantes e motoristas que trafegam pela região está sendo reparado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo. Por dar acesso à Rodovia RJ-106, a rua é muito movimentada, com tráfego de ônibus e veículos de passeio que cortam o bairro. A rua também tem uma escola, o Colégio Estadual Professora Odysséia Silveira de Siqueira.

Segundo informações, o esgoto a céu aberto foi ocasionado pelo rompimento de tubulações subterrâneas, que recebem os efluentes das residências e comércios da região. "As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano vêm trabalhando na substituição das manilhas quebradas, fazendo novas caixas de passagem e providenciando ligação das residências à rede de esgoto local", comunicou a pasta no texto.

Além do mau cheiro e da sujeira na rua, com o esgoto em frente às casas e lojas, o vazamento já provocou, inclusive, acidentes, como relata a comerciante Renata Santana, proprietária de um salão de beleza que fica em frente ao vazamento. “Já vi acidentes muito sérios acontecerem aqui. Certa vez, um carro não viu o buraco coberto pelo esgoto, perdeu o controle e quase parou na minha loja. Durante o verão, o cheiro era pior, e incomodava bastante a minha clientela”, disse Santana.

Mesma opinião de outro comerciante que também relatou acidentes no local e transtornos à clientela. “Toda hora tinha um acidente aqui. Os motoboys eram obrigados a passar pela calçada para escapar dos buracos cobertos pelo esgoto. Era muito ruim atender os clientes com esse mau cheiro”, disse Kelvin Isaías, de 29 anos, que comercializa materiais de construção.

Morador do Jóquei há 54 anos, o aposentado Antônio Alves, de 90 anos, comemorou a resolução do problema. “Essa área praticamente não teve melhorias ao longo dos anos, aqui sempre foi bagunçado. Que bom que estão resolvendo esse problema. A rua não podia continuar desse jeito”, disse o aposentado.

O vereador Beto da Serraria fiscalizou a execução da obra e afirmou que essa era uma antiga exigência da população local. “Há mais de seis anos esse problema vinha incomodando os moradores. Serão 150 metros de manilhas novas que irão sanar esse problema de vazamento de esgoto”, disse o vereador.