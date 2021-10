Durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, PRFs realizam policiamento ostensivo na rodovia BR 101. - Divulgação PRF

Publicado 13/10/2021 21:33

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde da última segunda-feira (11), uma motocicleta Yamaha/YBR 125. Ela foi roubados e estava com placa clonada. Segundo informações, a ocorrência se deu na BR 101, em São Gonçalo, na altura do Salgueiro.

Os policiais disseram que, durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, eles desconfiaram e abordaram a motocicleta na BR 101, em São Gonçalo, que também era roubada e estava com a placa clonada. A ocorrência foi encaminhada para a polícia judiciária local. O veículo, após periciado, será restituído ao seu proprietário.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.