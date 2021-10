Segundo as informações, quem presenciou a ação da fiscalização aplaudiu a iniciativa. - Divulgação

Segundo as informações, quem presenciou a ação da fiscalização aplaudiu a iniciativa.Divulgação

Publicado 15/10/2021 21:42



A população gonçalense abraça a cada dia mais a campanha "Limpa São Gonçalo", lançada há cerca de dois meses pela Prefeitura, e que tem como objetivo acabar com o descarte irregular de lixo nas ruas, avenidas, rios, praças e calçadas da cidade, conscientizando moradores e comerciantes. Na tarde desta quinta-feira (14), a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas recebeu denúncia de despejo de entulho na calçada da Avenida Presidente Kennedy, esquina com a Rua Carlos Gianelli, no Centro e agiu prontamente.

De posse dos dados, os fiscais foram até o local e constataram que uma loja estava realizando uma obra em sua fachada e que toda sobra de material estava sendo descartada irregularmente na via pública. A loja foi autuada e multada em 50 Ufisg (cerca de R$ 2 mil) e obrigada a retirar todo o lixo da calçada.

Quem presenciou a ação da fiscalização aplaudiu a iniciativa. "Um absurdo o que estavam fazendo. Gostei muito da atuação dos fiscais e acho que somente deste jeito é que vão parar de jogar lixo na rua. Moro no bairro de Nova Cidade, a coleta acontece três vezes por semana, mas alguns moradores e comerciantes insistem em jogar lixo na antiga linha do trem. Aí, quando chove, sofre todo mundo com as enchentes", garantiu a costureira Cláudia Rita de Almeida, de 39 anos.

"A princípio nosso objetivo é conscientizar todos os comerciantes e moradores para que coloquem seu lixo na rua no horário adequado. Estamos realizando um trabalho com muita informação, principalmente para que todos entrem nessa campanha e nos ajudem a manter uma cidade limpa e organizada”, declarou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rhandal Juliano.

A campanha "Limpa São Gonçalo" começou atuando de forma educativa, com o intuito de conscientizar a população; e, em caráter permanente, os infratores que insistirem na prática ilegal serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. As multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500. As denúncias podem ser feitas através do telefone 0800 031 1511.