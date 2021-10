As crianças internadas no CTI do Heat ganharam festa na brinquedoteca da unidade. - Divulgação

Publicado 15/10/2021 21:30

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, através do o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pediátrico continua aprontando com as crianças internadas, tanto que elas ganharam festa na brinquedoteca da unidade na tarde desta quinta-feira (14). "Os pequenos participaram de atividades de pintura, jogos, brincadeiras e se divertiram muito com o palhaço e o Polvo Roxo, que fizeram questão de ir aos leitos dos pequenos que estavam em observação", informou o hospital no texto.

Segundo as informações, a criançada também ganhou brinquedos e muitas guloseimas. "A coordenação de nutrição, obedecendo às restrições de cada criança, montou um cardápio pralá debom: espetinho de frutas, pizza, hamburguinho artesanal, batata frita, sorvete, bolo de chocolate, brigadeiro de copinho e suco natural. Os pais também aproveitaram a festa e aplaudiram a iniciativa", ressaltou a unidade na matéria.

"É gratificante estar em um hospital deste porte. Meu filho entrou na emergência bem grave, fez uma cirurgia ontem e hoje já está aqui sorrindo com os coleguinhas. Somente agradecer e parabenizar toda equipe deste hospital", disse uma mãe que não quis se identificar enquanto fazia fotos do filhote com o Polvo Roxo.

A festa terminou com a visita da Frozen, que cantou,dançou e tirou muitas fotos com os pequenos e os adultos também. O Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), é uma unidade de urgência e emergência, especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas. A unidade conta com consultório de pediatria em sua emergência e funciona 24 horas todos os dias da semana.