Os kits alimentação distribuídos às famílias dos alunos da rede municipal de ensino foram montados com a finalidade de complementar a alimentação dos alunos no período de pandemia, conforme orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Divulgação

Publicado 19/10/2021 22:08

A Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo (Semed) definiu o cronograma de entregas de mais dois kits de alimentação escolar de 2021. Segundo as informações, a distribuição será feita entre os dias 20 e 29 de outubro, das 8h às 17h. A distribuição dos kits acontecerá normalmente, inclusive no dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público, nas unidades relacionadas pela Secretaria Municipal de Educação.

"Serão distribuídos dois kits por cada aluno matriculado na rede municipal de ensino. Os alimentos são referentes aos meses de maio (em atraso) e outubro. Até a compensação de todos os meses em atraso, haverá a distribuição de dois kits por aluno. Cerca de 50 mil alunos, das 141 escolas e creches conveniadas, serão beneficiados", informou o Executivo no texto.

A ordem é que cada unidade de ensino deve informar aos responsáveis, por meio de grupos, redes sociais e informes nas agendas dos alunos, o cronograma com os dias e locais de entrega dos kits. "Nos períodos de entrega, as aulas nas unidades escolares que forem polos de distribuição ocorrerão de forma remota. Para evitar aglomeração, recomenda-se que os responsáveis não levem acompanhantes para a retirada", enfatizou a Prefeitura no comunicado.

Os responsáveis dos alunos deverão se dirigir ao polo correspondente a sua escola, no dia e horário indicados no cronograma, levando um documento de identificação com foto (carteira de identidade, habilitação, ou carteira de trabalho) e uma cópia. Caso o recebimento do Kit seja feito por outro representante, ele deverá levar a cópia dos documentos de identificação, tanto dele quanto do responsável legal pelo aluno beneficiado, e também a cópia do documento de identificação do aluno (certidão de nascimento ou carteira de identidade), além de assinar um Termo de Recebimento por Autorização disponibilizado em cada polo.