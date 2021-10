O secretário de Educação, Maurício Nascimento, e o vereador e líder do Governo na Câmara Municipal, Alexandre Gomes, acompanharam as entregas. - Divulgação PMSG

Publicado 20/10/2021 21:04

Os responsáveis pelos cerca de 50 mil alunos das 141 escolas municipais de São Gonçalo e creches conveniadas começaram a receber, nesta quarta-feira (20), mais dois kits de alimentação referentes aos meses de maio e outubro. O secretário de Educação, Maurício Nascimento, e o vereador e líder do Governo na Câmara Municipal, Alexandre Gomes, acompanharam as entregas na sede da secretaria, no bairro do Mutondo, aos alunos das escolas Padre Cipriano e Marluce Salles Almeida.

Desempregada e com três filhos matriculados na rede municipal, Natália Catia de Souza retirou os seis kits de alimentação a que os alunos têm direito. De acordo com ela, o benefício ajuda no orçamento da família. "Hoje eu não tenho dinheiro para comprar pão. Estes alimentos nos ajudam, e muito, na alimentação de toda a família. O dinheiro que ia gastar no mercado será investido no pagamento de R$ 350 do meu aluguel", disse Souza.

Na fila da entrega também estava Laura Pontes, de 55 anos, avó de 4 crianças matriculadas na rede pública de São Gonçalo. Ambulante, ela depende do tempo bom para vender seus tradicionais camarões nas praias do Rio de Janeiro. "A situação já está ruim e chovendo é pior, pois não temos como trabalhar. Estes kits de alimentação tem nos ajudado muito. É um sustento abençoado", comemorou Pontes.

Segundo as informações, o cronograma de entregas de mais dois kits de alimentação escolar de 2021 será feito até o dia 29 de outubro, das 8h às 17h. A distribuição dos kits acontecerá normalmente, inclusive no dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público, nas unidades relacionadas pela Secretaria Municipal de Educação.

"Estão sendo distribuídos dois kits para cada aluno matriculado na rede municipal de ensino até a compensação de todos os meses em atraso. Os kits foram montados com a finalidade de complementar a alimentação dos alunos no período de pandemia, conforme orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)", informou a Prefeitura no texto.

"Os responsáveis dos alunos deverão se dirigir ao polo correspondente a sua escola, no dia e horário indicados no cronograma, levando um documento de identificação com foto (carteira de identidade, habilitação, ou carteira de trabalho) e uma cópia. Caso o recebimento do Kit seja feito por outro representante, ele deverá levar a cópia dos documentos de identificação, tanto dele quanto do responsável legal pelo aluno beneficiado, e também a cópia do documento de identificação do aluno (certidão de nascimento ou carteira de identidade), além de assinar um Termo de Recebimento por Autorização disponibilizado em cada polo", finalizou o Executivo no comunicado.