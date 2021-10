As discussões tem a finalidade de estabelecer as normas e diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município. - Divulgação

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano e o Plano Plurianual (PPA) para 2022-2025 foram discutidos em audiência pública na Câmara Municipal de São Gonçalo nesta terça-feira (19) com a presença da população, entidades organizadas, dos vereadores e de representantes do Poder Executivo. As discussões, que tem a finalidade de estabelecer as normas e diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, continuam nesta quarta-feira (20) com as metas e prioridades para as áreas da Educação, Transportes, Desenvolvimento Social, Fazenda e Esporte e Lazer.





Presidida pelo vereador e líder do Governo na Câmara, Alexandre Gomes, a audiência foi aberta nesta terça-feira (19) pelo secretário de Segurança Pública, major David Gonçalves, que garantiu entre os projetos para o próximo ano a ampliação e aprimoramento do Programa Segurança Presente, que somente no mês passado diminui em 58% o número de roubo a transeuntes. "A ideia é levar o policiamento ostensivo até outras regiões da cidade em parceria com o 7 BPM", destacou o secretário que também falou de outros temas como a construção do Centro de Monitoramento.



Na área de Políticas Públicas à Prevenção ao Álcool e Drogas, representantes do setor garantiram a continuidade de ações itinerantes de prevenção em toda a cidade e a instalação de contêiner na Praça do Zé Garoto, por exemplo, com apoio das unidades terapêuticas.





A Cultura e Turismo anunciou a ampliação do projeto Casa das Artes e a implantação dos projetos Casa de Dança, Escola de Música, Contêiner da Leitura e Lona Cultural, além de um vasto calendário para movimentar o recém inaugurado Teatro Municipal. O subsecretário da pasta, Eric Rodrigues, garantiu também que existem projetos para levar o nome de São Gonçalo para o Brasil e o mundo, gerando renda e empresa através do turismo e da história do município.



"O Tapete de Corpus Christi de São Gonçalo é o maior da América Latina. Temos que aproveitar este momento de beleza e fé para gerar outros frutos para a nossa cidade. A Umbanda foi criada em São Gonçalo, a cabeça do Cristo Redentor foi confeccionada aqui, o Presente de Iemanjá reúne centenas de pessoas na Praia das Pedrinhas, temos uma concentração muito grande de igrejas evangélicas em nossa cidade. Enfim, temos um leque de títulos que precisamos valorizar e explorar isso", garantiu o subsecretário.

Conforme o documento, as metas e prioridades para a área da Saúde também foram enumeradas pelos gestores da pasta. Segundo eles, existem 27 programas e 45 ações para serem colocadas em prática no próximo ano e que somam um investimento de R$393 milhões. Entre os destaques está, enfim, a abertura da Clínica do Vila 3, obra iniciada há mais de cerca de 15 anos e nunca concluída. O local, além de abrigar toda a estrutura da Policlínica do Alcântara, também terá um Centro de Imagens e um Centro Especializado de Odontologia(CEO).



Na ocasião, a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais anunciou a implantação do Plano Estratégico Novos Rumos, que traz as prioridades para investimentos com os recursos oriundos do leilão da Cedae. Entre os projetos estão a construção de um hospital municipal, ampliação das Clínicas da Família, realização de obras de urbanização e pavimentação, construção de moradias, criação de salas digitais, construção de uma nova sede da prefeitura e a implantação do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada. O Muvi é o maior investimento em transporte público e mobilidade urbana dos últimos anos na cidade.





De acordo com as informações, as discussões serão encerradas na próxima terça-feira (26), quando os secretários ou representantes das pastas de Desenvolvimento Econômico, Administração, Fundação dos Servidores de São Gonçalo, Desenvolvimento Urbano e do Instituto de Previdência dos Servidores irão expor seus projetos. Os vereadores,no entanto, terão até o dia 27 para apresentar as suas emendas.