Equipes iniciaram nesta semana um importante trabalho de limpeza da rede de águas pluviais no bairro de Neves. - Divulgação PMSG

Publicado 21/10/2021 20:35

Para se antecipar ao período das chuvas fortes e evitar prejuízos para a população, a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através do 4º Departamento de Conservação e Obras (DCO), iniciou nesta semana um importante trabalho de limpeza da rede de águas pluviais no bairro de Neves.

Segundo o Executivo, a ação teve início na Rua Cônego Goulart, com o início da limpeza de uma caixa de passagem. Os trabalhos seguem no local para melhorar o escoamento de água na região, que há décadas sofre com enchentes.

Um pouco mais adiante, a Rua Barão de São Gonçalo, que conta com 10 caixas de passagem, começou a receber as ações na última quarta-feira (20). No local, foram retirados cerca de seis metros de areia. O 4º DCO segue com ações de limpeza na região.

Ainda em Neves, duas redes de esgoto foram descobertas na Rua Oliveira Botelho, uma em frente ao Colégio Municipal Ernani Farias e outra próximo à Corregedoria da Polícia Militar. As equipes realizaram a manutenção necessária, habilitando o sistema para a utilização regular.

"As chuvas sempre foram um problema crônico e estamos trabalhando para minimizar esse problema. Contudo, com ações constantes, vamos melhorar neste quesito, dando mais qualidade de vida para a nossa gente. Além dos esforços da Prefeitura, conto com a ajuda dos gonçalenses para jogar o lixo no lugar correto, evitando esses transtornos", ressaltou o prefeito Capitão Nelson, que esteve pessoalmente na Cônego Goulart para acompanhar as intervenções.

Ações - Por conta das constantes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, equipes dos Departamentos de Conservação e Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizarão ações pontuais em diversos bairros da cidade, como Neves, Trindade, Centro e em importantes vias como, a Rua Salvatori e a Avenida Joaquim de Oliveira.