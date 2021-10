A Campanha ''Leitura Para Todos'', tem o objetivo de estimular o hábito da leitura das crianças gonçalenses. - Divulgação

A Campanha ''Leitura Para Todos'', tem o objetivo de estimular o hábito da leitura das crianças gonçalenses.Divulgação

Publicado 20/10/2021 21:43

O incentivo à cultura está entre os principais pilares de um Shopping gonçalense. Tanto que o empreendimento, administrado pela Aliansce Sonae em São Gonçalo, reforça esse compromisso, ao lançar, para o mês das crianças, o projeto "Leitura para Todos", que tem como principal objetivo estimular o hábito da leitura entre os pequenos. O projeto tem parceria com o Instituto da Criança, responsável pela seleção das instituições que vão receber as doações de livros.

Segundo as informações, o projeto "Leitura Para Todos" prevê duas etapas ainda em 2021. Na primeira, durante o mês de outubro, serão doados exemplares do livro 'Fubá', indicado para crianças de 1 a 7 anos, da autora Tatiana Kauss. A obra estimula o contato das crianças com a natureza e com os animais.

"O São Gonçalo Shopping vai distribuir os livros para instituições localizadas no entorno do empreendimento que realizam trabalhos com crianças em situação de vulnerabilidade social, entre elas a APAE e a Street Store. Nesta quinta (21), o shopping vai promover uma tarde de contação de histórias e muita diversão para cerca de 200 crianças atendidas pela APAE, na própria instituição, com participação da trupe do Circo Robatiny. No dia 22/10, crianças atendidas pelas outras instituições beneficiadas pelo projeto serão convidadas a visitar o picadeiro do Circo Robatiny, localizado no estacionamento do empreendimento, para mais atividades que incentivam o hábito da leitura", informou a Aliansce Sonae no texto.

Ainda de acordo, a segunda etapa do projeto "Leitura para Todos" será uma ação de Natal e vai acontecer durante todo o mês de dezembro, com distribuição do livro 'Fura Bolo' - um convite para experiências familiares na cozinha - também assinado por Tatiana Kauss.

"É com muita satisfação que o Instituto da Criança é parceiro desta tão importante e necessária campanha. Incentivar o hábito da leitura entre o público infantil é uma valiosa forma de exercitar a solidariedade, além de ser um exemplo de iniciativa que contribui para o desenvolvimento social das futuras gerações", comemorou Pedro Werneck, Cofundador do Instituto da Criança.