Mais uma obra parada e abandonada foi retomada em São Gonçalo no início deste mês. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 21/10/2021 20:53



Desejada por gonçalenses há mais de dez anos, a policlínica do bairro Vila Três, finalmente, será entregue à população. As obras de reforma, adequação e estruturação foram retomadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo após dez anos de estagnação. O prefeito Capitão Nelson acompanha pessoalmente os trabalhos.



"Desde o primeiro dia de meu governo priorizamos todas as ações em Saúde para beneficiar nossa população. Esta obra era um "elefante branco" e, agora, finalmente, vamos poder oferecer um atendimento digno ao gonçalense", garantiu o prefeito.

Segundo o chefe do Executivo é importante acelerar a entrega da obra. “Retomamos os trabalhos da Policlínica Vila Três e vou cobrar maior celeridade na obra e vou acompanhar tudo de perto. Não tem mais como contar história para a população, que já viu aquela obra, desde 2010, ser tocada por várias gestões e nunca ser concluída. Não é o nosso feitio. Temos que recuperar muito tempo perdido para que a gente consiga avançar”, disse Capitão Nelson.



Segundo a Prefeitura, o espaço vai contemplar, além de diferentes especialidades médicas, centro de imagem, centro ortopédico com fisioterapia, centro de especialidades odontológicas, polo de ostomizados e outro de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids (ISTs/Aids). "A policlínica também vai abrigar os profissionais e os serviços oferecidos no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Alcântara", revelou a Prefeitura no texto.



“São Gonçalo dá mais um grande passo largo na área da saúde. Uma obra que passou por vários governos e não foi concluída. Agora, vamos entregá-la à população com serviços já oferecidos no PAM Alcântara, que será desativado, e outras especialidades e centros de tratamentos. Vamos unir, em um só lugar, diversos serviços para os moradores que moram mais afastados do Centro da cidade, evitando deslocamentos desnecessários”, disse o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, André Vargas.



A OBRA - Com dois pavimentos, localizado a Rua Nestor Pinto, em Vila Três, o local tem previsão de ter um centro de imagens e a Policlínica de Especialidades com 19 consultórios de especialidades, curativo, coleta, insulina e estruturas administrativas de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), entrega de laudos e faturamento. O Polo de Ostomizados – que será uma extensão do Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizadas II, no Centro – terá dois consultórios, sala de estrutura administrativa e almoxarifado. “Além das consultas, o espaço vai oferecer serviços e distribuição de bolsas de colostomia e os produtos usados para a manutenção, durabilidade e limpeza", explicou Vargas.



Sobre o Centro Ortopédico o secretário disse que tem previsão de ter seis boxes para fisioterapia, consultório, serviço de raio-x, sala de curativos, sala de medicação, sala de imobilização e sala de mecanoterapia. "O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) contará com cinco cadeiras odontológicas e raio-x odontológico e será responsável pelos tratamentos encaminhados por profissionais dos postos de saúde. Finalizando, o polo de ISTs/Aids contará com dois consultórios, duas salas de enfermagem, farmácia, laboratório, sala de testagem, sala de inalação e sala de vacina", explicou a Saúde no comunicado.